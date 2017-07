Hace muchos ayeres, exacto cuando en ideología o mejo dicho en política y de la más baja ralea se iniciaron los procesos, contrarios a las leyes de la termodinámica de tratar de juntar el agua con el aceite que son irreconciliables, con las alianzas de la derecha extrema con la que se suponía izquierda extrema, prohijamos el epíteto de alianzas “antinatura”.

Nadie hizo caso, todo siguió en el tobogán de de los intereses inconfesables: alcanzar el poder por el poder mismo, sin importar principios, normas y, repetimos, posiciones ideológicas. El resultado como lo habíamos advertido fue y ha sido adverso a los partidos de avanzada.

El Partido de la Revolución Democrática, PRD, y sus adláteres, como era obvio, han sufrido las consecuencias de esas decisiones oprobiosas: sólo han obtenido migajas de poder o canonjías a cuentas gotas de los beneficios que dan los puestos públicos.

No obstante todos los antecedentes de sobra conocidos y que se enmarcan en lo anteriormente expuesto, ahora anuncian el PRD y el Partido Acción, PAN, la disposición de crear un Frente Amplio Opositor, FAO, para las elecciones presidenciales del 2018, es decir un Frente Nacional Amplio Opositor antinatura.

Menos mal, que dichas dirigencias, panista y perredista, cuando menos tuvieron, para unos la calidad de confesar que sólo así, unidos en antinatura, pueden vencer al PRI, para otros la desfachatez de considerarse perdedores de antemano.

Ante esta hecatombe de las izquierdas, que también como lo hemos apuntado, no es privativa de México sino del mundo entero, han surgido las voces no en contrario, mejor dicho, para defender la naturaleza misma de las izquierdas.

Ahí están las voces de los fundadores del PRD: Ifigenia Martha Martínez y Hernández, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, por ahora me quedo con lo declarado por la maestra Ifigenia, quien recién cumplió fructíferos y enriquecedores 88 años.

En primer lugar su reiterado llamado “a la unidad de las izquierdas dentro del Frente Amplio Democrático, FAD, para definirse como el factor de cambio que pueda acabar con el sistema neoliberal que representan el PRI y el PAN o conformarse con seguir siendo una simple aduana para la conquista de puestos públicos”.

Y no se anduvo con eufemismos, directa agregó: en este esfuerzo deben estar presentes los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Morena y el Sol Azteca, no así el PAN -al que descartó por adelantado-, pues no se debe perder de vista que el enemigo común se llama neoliberalismo, y para enfrentarlo se tiene que condensar un programa común en el que se puedan reconocer todas las fuerzas de izquierda y también los ciudadanos sin partido.

Así o más claro, ahora toca a las dirigencias de las llamadas izquierdas responder al llamado de la integra mujer, que a sus años, sigue dando ejemplo de clase de política e ideología. Nunca más alianzas, y muchos menos frentes amplios opositores antinaturas.

