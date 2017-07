Educando con Valores

“ … si la valoración del currículo anterior fuera completamente válida y certera, y si el nuevo modelo curricular fuera suficiente y adecuado, la puesta en marcha de la Propuesta curricular requeriría grandes transformaciones en el sistema educativo, para aplicarse requiere de un gran compromiso de los profesores. Y ellos son los que tienen que profesionalizarse en la materia, si los maestros no se preparan o actualizan en estos términos, por óptimo que sea el diseño de la propuesta curricular, tenderá a fracasar”

Alberto Sebastián Barragán

En un hecho trascendental, el miércoles 28 de junio del presente año, la SEP (Secretaría de Educación Pública) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Modelo Educativo para la Educación Obligatoria” (MEEO), documento que lleva por subtítulo: “Educar para la libertad y la creatividad”. También, el jueves 29 de junio, fueron publicados en el DOF, el Plan y los Programas de Estudio de la Educación Básica (Acuerdo 07/06/17 de la SEP), con el subtítulo: Aprendizajes clave para la educación integral. Es importante precisar que este componente es de observancia nacional, y que incluye los contenidos fundamentales para el desarrollo del perfil de egreso de la Educación Básica, debiendo servir de referencia tanto a las evaluaciones estandarizadas que se apliquen a la población escolar, como a los docentes en servicio o en formación.

En este contexto, considero pertinente abordar un concepto que cobra protagonismo: los aprendizajes clave. Según el documento arriba citado, un aprendizaje clave es “un conjunto de contenidos, prácticas, habilidades y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento de la dimensión intelectual del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela”. Y también destaca que “el logro de aprendizajes clave posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente”, haciendo además énfasis en que, “en contraste, hay otros aprendizajes que, aunque contribuyan positivamente al desarrollo de la persona, pueden lograrse con posterioridad a la Educación Básica o por vías distintas a las escolares”.

Ahora bien, los aprendizajes clave se organizan en tres campos formativos: a) Lenguaje y comunicación, b) Pensamiento matemático, y c) Exploración y comprensión del mundo natural y social; cada campo se organiza en asignaturas. Los tres campos formativos aportan de forma significativa al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender.

Dada la relevancia del tema, se han externado numerosas opiniones, entre las que se destacan aportaciones criticas, como las siguientes: se afirma que el Modelo está sustentado en un enfoque basado en el desarrollo de competencias, pero refinado. En el documento sobre el Plan y Programas de Estudio (SEP) se expone lo siguiente: “En este Plan el planteamiento curricular se funda en la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias no son el punto de partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, adoptar actitudes y tener valores. La experiencia en esta materia a nivel internacional nos dice que al buscar el verdadero dominio de las competencias del siglo XXI, estamos en la dirección correcta”. Ante tal postura, se ha replicado con argumentos basados en autores como César Coll, quién opina que “el concepto de competencia sigue enfrentando algunas limitaciones teóricas y prácticas de difícil solución; y su uso –o al menos algunos de sus usos– comporta riesgos, (es decir) tiene implicaciones negativas y genera prácticas discutibles...” y agrega: “el proceso de toma de decisiones sobre los aprendizajes escolares tiene un componente ideológico importante, cuya visibilidad puede quedar seriamente comprometida en algunas variantes de los enfoques basados en competencias”… “debido precisamente a la importancia que atribuyen a la aplicación y utilización del conocimiento, los enfoques basados en competencias pueden acabar generando la falsa ilusión de que la identificación y selección de los aprendizajes escolares es un proceso fácil que puede y debe ser abordado, además, desde la más estricta neutralidad ideológica”. Otro de los puntos de reflexión ha sido clarificar si la noción de “Aprendizajes clave” resuelve y supera conceptualmente al esquema anterior (Acuerdo 592 SEP, del 2011), centrado, acrítica y simplemente, en el “desarrollo de competencias”; al respecto, en el glosario del “Modelo” actual (MEEO, 2017), se lee lo siguiente con respecto a los aprendizajes clave: “sientan las bases cognitivas y comunicativas que permiten la incorporación a la sociedad del siglo XXI. Particularmente en la educación media superior se refieren a las competencias del Marco Curricular Común, a lo que tienen derecho todos los estudiantes de este nivel educativo en nuestro país. Los aprendizajes clave fortalecen la organización disciplinar del conocimiento, y favorecen la integración inter e intra asignaturas y campos de conocimiento, mediante tres dominios organizadores: eje, componente y contenido central”. Ante ello, especialistas han externado que hablar de aprendizajes clave implica razonar, de modo epistemológico, en un discurso que tiene tres significados: 1) Son un instrumento o medio para alcanzar determinados propósitos educativos “…que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes y que les permiten aprender a lo largo de la vida.”; 2) Los aprendizajes clave constituyen un concepto central que permite articular los distintos componentes de un modelo de enseñanza y aprendizaje, donde los aprendizajes clave son raíz o eje central de la organización de otros aprendizajes no clave; y 3) Son componentes genéricos y referentes para definir formalmente, con fines de evaluación, las llamadas “competencias educativas”, punto de partida para iniciar el rediseño de los estándares curriculares. También es imprescindible citar que los aprendizajes clave, para las autoridades de la SEP, cumplen con los tres significados o acepciones previamente descritos, ya que al mismo tiempo son medio o instrumento; centro o raíz; y horizonte en la lógica interna del diseño curricular (esto último para el caso de la Educación Media Superior, pues “se refieren a las competencias del Marco Curricular Común”), es decir, son elementos estructurales y por lo tanto indispensables del Modelo.

Como fundamento en este Modelo Educativo, se ha hecho énfasis en que se distingue del Acuerdo de 2011, porque: “hasta ahora no se ha logrado ofrecer una formación integral porque no se han reconocido con suficiencia los distintos aspectos del individuo a los que la escuela debe atender ni a la diversidad de estilos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. En algunas reformas educativas, el currículo se ha enfocado más en temas académicos y ha dejado de lado otros aspectos fundamentales del desarrollo personal y social. Asimismo, ha sido poco flexible, por lo que no ha brindado a las escuelas espacios locales de decisión sobre el currículo. Estos temas fueron señalados reiteradamente en los Foros de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo como asuntos indispensables que considerar en la Reforma Educativa en curso”.

Ante tales posturas, es necesario considerar que el valor de operación y aplicación del Modelo Educativo 2017 estará dado en función del lugar y la actitud que ocupen y tomen las y los docentes en ese proceso de cambios y sus eventuales resultados; aunado a lo anterior, habrá que apreciar la riqueza académica y el interés que han puesto los diferentes grupos de especialistas en el ámbito educativo para confeccionar el Modelo Educativo… por encima de todo, quienes estamos inmersos (as) en la relevante tarea de formar nuevas generaciones debemos ser conscientes de que, como sucede con los grandes proyectos académicos, cuyas latencias son de mediano y largo plazos, con el tiempo veremos si esta visión de “aprendizajes clave” será la respuesta a las altas expectativas que se establecieron en los fines de la Educación, pero nuestra obligación es aportar, de forma profesional y positiva, nuestro desempeño a favor de un logro que sin duda transforma a toda sociedad: ofertar educación de calidad para todas y todos.

