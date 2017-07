Pediatrucos… y Algo Más

Se le está saliendo de control la gobernabilidad de nuestro estado al gobernador Héctor Astudillo. Ya no puede tapar el Sol con un dedo y hacerle como el avestruz que esconde la cabeza y no ve lo que ocurre alrededor. Ya son varias las ciudades de nuestro estado que están sufriendo por tanta delincuencia, por tantos homicidios, por tanta sangre, por tanto dolor pero sobre todo, por tanta impunidad. No existe policía confiable y la ciudadanía está desamparada en manos de delincuentes desalmados que no se tientan el corazón para cometer sus fechorías incluso a la luz del día sin que nada ni nadie los detenga y mucho menos los castigue. Antier en la madrugada, en el penal Las Cruces en Acapulco, en el módulo de máxima seguridad (¿?) se llevó a cabo una riña entre los internos, resultando 28 muertos y varios heridos. Al parecer, los reos murieron a golpes y por ataque con armas punzo cortantes, que no hubo disparos. Las cárceles están sobre pobladas y lejos de ser centros de re inserción social son verdaderos infiernos y universidades de vicios y más delincuencia. Quienes salen de ahí, después de haber delinquido, casi siempre salen a hacer lo mismo pero ahora con mayor saña y más seguridad de que no le harán nada, incluso, algunos salen a vengarse de quienes los acusaron. Se dice que los ceresos tienen auto gobierno por los propios delincuentes que desde adentro siguen operando sus redes. Si eso es cierto, el fiscal general del estado tiene mucho de culpa y como se ven las cosas, urge un golpe de timón del gobernador Astudillo, la presión es tan alta que ya no puede ni debe aguantarlo más por mucho o poco que tenga que ver, pero lo que sí es evidente: no puede con el paquete. En diciembre de 2015, al ser designado fiscal, Xavier Olea dijo: “Mi estado está convulsionado por la delincuencia, los guerrerenses tenemos miedo y en Guerrero no hay orden, no hay paz y tampoco seguridad jurídica” “Me saqué la rifa del tigre” Pues, señor Olea, no sólo tenía la razón sino que ahora, ¡estamos peor! Por eso, repetimos: urge un golpe de timón.

DON CHIMINO.- Or sí ya se declaró el temporal. No falla l´agua que casi a diario ta cayendo, nomás que, en veces se viene con hartísimo aigre y si no se pone uno buzo caperuzo, se mete pa dentro de la casa y hasta se hace laguna como una vez nos pasó a mi y a mi Puchunga. Mi cantón tiene una parte con loza de cemento en el frente, del lado de la calle y, al fondo, la parte antigua de la casa que tiene un techo alto de teja, las paderes son de adobe y es la parte más fresca. Áhi tengo un cuartito con su baño aparte y le llega agua de un tinaco chicalío de cemento que tiene forma de vaso chaparro y está montado en una torre de fierro que tiene su escalera pa poder subir a lavarlo cuando se llena de sarro o lodito que se va juntando. Tambor tenemos áhi un pequeño colgadizo onde guardamos algunos tiliches y cachivaches que a luego va uno juntando pensando que tarde que temprano pa algo van a servir. Pa que no cayera tierrita o pedacitos de mezcla con la que se pegan las tejas, le mandamos poner un cielo con manta y le dimos una blanqueada con agua de cal con sal pa que no saliera tan caro. En veces me quedo a dormir en ese cuartito como cuando llego muy nochi y no quero que mi vieja se recuerde o cuando ando malito de mi panza pa que no la dispierte con los ruidos o con lo juerte del olor. Onde que es re fina y tiene olfato como el de mi Chisquistrisquis solo que mi perrita cuando los güele se tapa su carita con sus dos manos, agacha sus orejas, voltea su hocico pa otro lado y cuando mucho destornuda pero casi siempre ni chista, anque medio arruga la nariz, en cambio mi vieja se rete enchila, se tapa su nariz con su mano, hunde su cara en el almohadón y cuando ta juerte mero, le agarra la tos y en una de esas hasta saca la luenga como si se tuviera hogando, onde que por tanto pinchi zancudo que áhi le ponemos un pellón de tul a la cama y asina se encierra más y tarda más en salirse el tufo. Por eso, cuando toy asina de mi panza, mejor me voy al otro cuartito y áhi me los jumo solo anque en veces tambor me dispierto sobre todo cuando como comida de casa ajena, le cambia mucho el olor, tanto que en veces los desconozco, como si no jueran míos. Como soy muy precavido, ya me aprevine con una barricas y, como cuando llueve hay hartas goteritas, le pongo una barriquita a cada gotera pa que no se encharque el agua. Esa parte de por sí la ocupamos poco, pero, un domingo que me alevanté con ganas de hacer qui´hacer, agarré mi plumero que tengo en un otate largo que ocupo pa quitar las telarañas, que voy al cuartito ese que tiene manta de cielo que ya tenía como una semana de no irme a acostar áhi y me puse a sacudirlo, en el techo ya se habían juntado hartas telarañas, más en las esquinas, son telarañas de esas arañas patonas que tienen su cabeza derronda y que creo les mientan “sacabuches” que nomás mirar mi plumero, se echaron a correr pa todos lados, me da harta pena correrlas pero si no, ya se va a parecer la casa a la de Los Mosters. Ya que terminé, me salí pa juera a sacudir la torre de fierro que sostiene al tinaco, como está algo alta, me trepé en un banco de madera pa alcanzar, apenas de puntitas llegué hasta onde taba lo mas sucio, en eso taba yo cuando se vino como una basura de hasta arriba y me jue a cáir mero en mi ojo derecho, cayendo eso y sentí como si me viera cáido una semilla de chile con patas, me ardió un chinguísimo con perdón de Usté, que pongo el otate en el piso pa usarlo como bastón pa bajarme con mi ojo apretándolo esperando que mis lágrimas que empezaron a salir re t´hiartas, lavaran mi oclayo, medio trompezándome me logré bajar y corrí al lavabo del baño del cuartito de teja, que abro la llave, que lleno mi mano de agua, que acerco mi cara al lavabo y que me echo l´agua, echándomela y llegándome una pestilencia a animal muerto en pudrición ¡Ewwww! Salí corriendo a la otra parte de la casa y lo más cercas que me agarró jue el fregadero de la cocina, que le abro la llave y me estuve eche y eche agua por un buen rato pa que se me quitara el pinchi jedor ese. Lo que se me metió en el ojo se me salió el l´horita, lo que más preocupaba ora es que no me juera agarrar una juerte infetción que me podriera mi ojo. Lo bueno que se me quitó el ardor y ni tan siquiera se puso rojo. Tonces, me pregunté qué chingados vía pasado porque jui a abrir otra vez la llave del agua del lavabo y salía con olor a perro muerto de varios días, que me subo por la escalera de la torre de fierro, que llego hasta arriba al tinaquito de cemento, que lo destapo y que voy viendo que se vía hogado una cuijita de esas color carne y que avientan de besos por las noches, adivinar cómo llegó áhi y cómo sería que se hogó pos ellas saben tar paradas en el agua y se trepan hasta por los vigrios más empinados, a la mejor le pegó juerte alguna de las jumigadas que de vez en cuando vienen a echar por aquello de los zancudos. Taba desecha la pobre y el agua podrida. Tuve que sacar toda l´agua y luego darle una buena restriegada con un cepillo y fa al tinaco, haciendo harta espuma y talle y talle y enjágüe y enjágüe echando más agua y mas retriegar y mas enjagüar hasta que quedó bien limpio, tonces lo volví a medio llenar el tinaco y le eché 3 cucharitas de cloro en polvo pa que matara los bichos que ahigan podido quedar. Terminando me jui a bañar al otro baño que tenemos en la recámara con mi Puchunga, con tan mala suerte que, mero cuando dejé mi ropa sucia ajuera del baño pa meterme a bañar, que llega mi vieja que se había ido a misa y pasó por unos tamales y atole pa almorzar: “¡Chiminooo! ¿A dónde te fuistes a meter? ¡Esta ropa que dejastes tirada en el piso apesta a los mil demonios! ¡Qué bárbaro eres! Pues, ¿qué te pasó o queé?” Y que le grito de debajo de la regadera ¡Voooy viejita linda, no te preocupes, orita te etsplicoo! Me tuve que enjabonar y tallar con estropajo 4 veces por el mentado olor que con trabajos se me quitó. Y que alcanzo a oír: ¡Chiminooo! ¡Hasta el fregadero está apestoso! ¡Lo vienes a limpiar pero yaaa!” Y sí pues, se me olvidó lavarlo antes de meterme a bañar, asina que casi sin secarme, escurriendo de agua, enruedado en la toalla, me jui a tallar el fregadero y echarle desapestante con olor a pino. ¡Uf! Lo bueno que ya taban viejos mi camisa y mi pantalón, los garré con un perióquido, los metí en una bolsa naila, luego en otra, la amarré juerte y la jui a echar al bote de la basura que tapé muy bien para que no se jueran escapar los malor olores. Cuando le patiqué a mi Puchunga, se le quitó la muina y almorzamos nuestros tamalitos con atole de arroz, pero a mi, anque casi me meto el cepillo de dientes en mis narices pa limpiármelas, el pinchi olor ese me duró hasta otro día. ¡Válgame el Señor! Por ora, me paso a retirar, áhi nos pa´ l´otra, graciotas.

OXIURIASIS.- Hay un parásito intestinal que mucha gente conoce como “alfilerillo”. Su nombre correcto es Enterobius vermicularis y también es conocido como oxiuro. Es un gusano pequeño que vive en el intestino del paciente parasitado, mide más o menos medio centímetro el macho y la hembra hasta uno y medio centímetros. Una característica de éste parásito es que la hembra sale por las noches del intestino a depositar huevecillos en el ano del paciente infestado lo cual le produce mucha comezón y al rascarse, puede producirse irritación e infección agregada. Los huevecillos pueden ir en la mano del que se rasca y trasladarlos a los alimentos de otros que pueden infestarse también. Se dice que los oxiuros o alfilerillos pueden producir bruxismo es decir, rechinido de dientes aunque no es la causa más frecuente. En las niñas puede emigrar a sus genitales, producir problemas en las trompas de Falopio e inclusive hasta apendicitis. Comparado con los Áscaris lumbricoides, mejor conocidas como lombrices hay muchas diferencias, la principal es su tamaño ya que las lombrices son 10 veces más grandes que los oxiuros, además, las lombrices no ponen huevecillos en el ano, por lo cual, un niño con lombrices no tiene comezón en su “colita”. Estos parásitos se transmiten por comer alimentos contaminados con excremento. Los huevos de los oxiuros se diseminan directamente de una persona a otra, también por contacto con ropa de cama y alimentos contaminados. Al llevarse los dedos contaminados con huevecillos a la boca los niños se infectan, los huevecillos eclosionan en el intestino delgado y maduran en el colon o intestino grueso. Así que si su niño tiene comezón en la “colita” lo más seguro es que no tenga lombrices. Una dosis de albendazol o mebendazol es suficiente para destruir a los oxiuros, no a sus huevos, por eso se recomienda una segunda dosis a los 15 días, pero, si no se tiene limpieza, si no se le cortan las uñas a los niños con frecuencia y con tijeritas, si no se lavan las manos después de ir al baño y antes de comer, si no se evita consumir alimentos de dudosa procedencia, puede estarse re infestando a pesar del tratamiento.