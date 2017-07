Patrulla de Papel

Su llegada fue similar a ver -la llegada del circo al pueblo-, solo que ahora en ves de payasos, trapecistas, malabaristas, mujeres barbudas y hombre fuertes los carros traían gente armada y uniformada sobre vehículos con las siglas de la Policia de la Ciudad de México. Ya en el fragor de la emoción supimos que tal personal policial pertenecía a un ente llamado “Fuerza CONAGO” y que llegaba al Puerto “pa’ salvar no sólo a Acapulco, ¡también a Guerrero!

Y sí, la llegada de ese montón de Policías a Acapulco es criticable no por la intención de venir a aumentar la presencia de policías en Acapulco, se cuestiona pues claro se ve que solo es un acto politiquero que más que ayudar estorbará la dinámica esa de dar SEGURIDAD PÚBLICA.

-No podemos prescindir del peso de la historia pues esa es la clave del entendimiento- aunque este sería la primera vez que FUERZAS POLICIALES PREVENTIVAS se desplacen de esa manera de una entidad a otra del país, lo cierto es que no le hemos encontrado ni pies ni cabeza a tal acción. La historia del quehacer policial uniformado en México no regresa sabor amargo a las papilas. Ahora, seguramente que la intención es hacer valer el Estado weberiano donde el uso de la fuerza solo se le permite al ESTADO etc, etc. Sin embargo el asunto ese de la “FUERZA CONAGO” sigue con la hediondez de POLITIQUERIA, van algunos datos.

Justo cuando desfilaban esas FUERZAS CONAGO sobre las calles de Acapulco observamos que los policías llevaban escudos antimotines en algunas de las vehículos, es decir ¿debemos entender que vienen a efectuar operaciones de ese tipo?. Otro dato de color, en el enredoso macro universo de las redes sociales hay una fotografía en la a que se observa que un par de individuos habían detenido a un vehículo (Tsuru-Colo blanco) y que ese carro no lleva placas, al , menos la delantera; ha, pero si cuelga sobre el espejo retrovisor interior un gafete del Gobierno Municipal, mientras el conductor habla con quien lleva en la espalda de su playera blanca tipo polo la leyenda FUERZA CONAGO el copiloto está atento observando esa entrevista, con mordaz sorpresa observamos que el mencionado “copiloto” es el actual Secretario Municipal de Turismo, ... O sea, ¿¡los propios funcionarios saben que están infringiendo reglamentos municipales y tuvieron que ser policías de la CDMX quienes se los hicieran saber’?.

Una última, vemos que el Gobernador de Guerrero y el Jefe de Gobierno toma como mampara publicitaria el emblemático pórtico del Centro Internacional Acapulco, ¿será que los Policías de la CDMX se dejarán ver solo sobre la Avenida Costera Miguel Alemán y accidentalmente sobre la Av. Cuathemoc?..digo, porque buena será mostrarles el terreno que existe en las colonias problemáticas.

Como sea, el énfasis se lo ponemos al USO POLITIQUERO de tal movimiento en el que obviamente se gastará dinero que no es de ellos. Ha, y les recuerdo, desde hace varios meses la SEDENA tiene operando un Batallón de la Policia Militar en Acapulco, los números usados ahí hacen ver de resultados positivos.

Ultimo patrullaje.- dramáticos los eventos que se vivieron dentro del Centro de Readaptación Social (¡sic!) de Acapulco. Puristas de la SEGURIDAD dicen -si un Gobierno no puede controlar lo que pasa dentro de 4 paredes (léase cárcel) obvio que jamás podrá alejar las amenazas en un territorio estatal.

Balazo al aire.- Mancera pone los dos pies en Guerrero.

Cisne Negro.- en las operaciones del híbrido llamado Fuerza CONAGO se da un evento fatal, Policías Judiciales se niegan a ser desarmados por aquellos, ello mientras hacían tareas de prevención en bares y cantinas, muertos y heridos de los dos lados.

Oximorón.- Azules Amarillos.

Haiku.- llega el calor de un verano,

dame tu mano,

sudemos juntos.