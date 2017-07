Masacre en penal de Aca: 28 muertos y 3 heridos

El enfrentamiento se dio por el control del Cereso, entre internos de grupos antagónicos, confirmó el vocero Roberto Álvarez

Acapulco, Gro., Julio 7.- Un total de 28 muertos y tres heridos, fue el saldo de una riña entre reos por el control del penal de Las Cruces, en Acapulco.

La masacre se registró poco antes de las 4:00 de la madrugada de este jueves en el módulo de máxima seguridad del Centro de Reinserción Social (Cereso), caso del que de manera no oficial se informó que, entre los 28 muertos, cinco fueron decapitados.

El vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, en conferencia de prensa, acompañado por el fiscal Xavier Oléa Peláez; el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Pedro Almazán Cervantes y la directora de Comunicación Social del gobierno estatal, Erika Lührs Cortés, detalló que “la recuperación de los cuerpos se dio en las áreas del módulo de seguridad del corredor del Bloque 1, en el exterior de la cocina, así como en el interior de la misma. También se levantaron cadáveres en el patio del Bloque 3 y un último en el área de visitas conyugales”.

Afuera del penal, familiares de los reos exigían que les informaran sobre quiénes son los muertos y heridos, cuyas identidades las autoridades aún no daban a conocer. El vocero les ofreció darles los datos y afirmó que ya los atienden las comisiones de Atención a Víctimas y Derechos Humanos de Guerrero, además de otras dependencias del gabinete estatal.

El gobernador Héctor Astudillo Flores instruyó una investigación a fondo, el esclarecimiento del caso y actuar con todo el peso de la ley contra los responsables, dijo el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia.

“Expresamos nuestra solidaridad a los familiares de los internos y reprobamos estos hechos de violencia, así como las pérdidas humanas”, reiteró.

Mencionó que todos los miembros del Sistema Penitenciario son investigados por este caso.

Por la mañana se había informado que eran cinco los muertos, cifra que después del medio día subió a seis y, alrededor de las 15:30 de la tarde, en conferencia de prensa, el vocero dio a conocer que se habían encontrado un total de 28 cuerpos sin vida, algunos de ellos decapitados y tres heridos por estos hechos, sin precisar la forma en que fallecieron ni las armas utilizadas.

SE ENFRENTAN FAMILIARES DE PRESOS CON POLICÍAS EN EL CERESO

Familiares de los presos que se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Acapulco, se enfrentaron con policías de la llamada Fuerza Estatal, cuando intentaron acercarse al penal para obtener información sobre el estado de sus internos.

El grupo de inconformes integrado por unas 150 personas que comenzaron a reunirse desde que se dio a conocer de la riña en el interior del penal donde murieron al menos 28 internos y otros tres resultaron heridos, lograron traspasar un primer reten que se instaló a unos 800 metros afuera del reclusorio, pero fueron detenidos de manera brusca por los policías que resguardan el acceso principal.

Varios de los civiles lanzaron palos, piedras y botellas de plástico contra los uniformados, para intentar acercarse al penal y obtener información y cerciorarse del estado de salud de sus familiares, porque hasta el momento aseguraban que no sabían nada de los mismos reclusos.

NOMBRES DE LOS 28 REOS MUERTOS

Las personas fallecidas tras la riña al interior del penal de Las Cruces son: Bernardo Ruiz Chegot; José Ángel Rivera Gutiérrez; Fortino Roque Muñoz; Edson Morales Orozco; Erik Daniel Serrano Soto; Uriel Mendoza Barrera; Arturo Ponce de la Rosa; Ricardo Reséndiz Hernández; Alberto García Florentino; Cesáreo López Encarnación; Cesar Giovani Núñez Segura; Alberto Tonatiuh Ortiz García y Francisco Guevara Viveros

Además de Miguel Ángel Hernández Bautista, Rubén Alcocer Ulloa, Dionisio Choro Simón, René Brayan Campos Andraca, Ramón Petatán Liborio, José Isidro Pérez González; Leonel Radilla Moreno; Eduardo Nava Gutiérrez y Carlos Abel Alvarado Muñoz

Asimismo Víctor Manuel Campos Mónica, Saúl Barueta Rosas, José Trejo Hernández, Johnatan Martínez Hernández, Jairo Martínez Hernández y Jorge Barrientos Ortega.

La lista fue leída por el vicefiscal José Antonio Bonilla por la tarde de este jueves a las afueras del penal de Las Cruces a familiares de los reos que esperaban información al respecto.

Los primeros cinco cuerpos degollados y otros decapitados y desmembrados, según las versiones no oficiales, fueron observados por los custodios y policías estatales desde la Torre 4 de vigilancia, tirados sobre el patio del Módulo de Seguridad Máxima pegados a la malla ciclónica y otro a unos metros de éstos.

Fue hasta pasadas las 10:00 de la mañana cuando, con un operativo especial realizado por elementos del Ejército Mexicano, Gendarmería, Policías Federal, del Estado y Ministerial, lograron tomar el control del penal, aunque los hechos se desarrollaron únicamente en el área de Máxima Seguridad.

Un amplio perímetro del penal fue cercado por los elementos militares y policiacos, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias en el interior, los que fueron encontrando los 28 cuerpos de los reos ejecutados.

INVESTIGAN A DIRECTOR DEL CERESO

Durante la tarde de este jueves, en un tercer comunicado sobre los hechos sangrientos, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que “es importante señalar que se investiga a todos los servidores públicos del sistema penitenciario”.

Por la noche se reportó que, entre otros, rendía su declaración el director del Cereso de Acapulco, Miguel Ángel Gómez Garduño, en la Fiscalía Regional. Asimismo, hacían lo propio los titulares de diversas áreas y custodios del penal. Miguel Ángel Gómez Garduño y sus subordinados en el Cereso quedaron sujetos a investigación de estos lamentables hechos.

El vocero Roberto Álvarez aseguró que “es una indicación directa del gobernador del estado realizar las investigaciones correspondientes, llegar al fondo de los hechos y actuar con todo el peso de la ley contra los responsables de los diversos delitos que se desplegaron en los diferentes hechos…”.