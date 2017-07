Madonna inaugura unidad pediátrica en Blantyre, Malaui

La unidad pediátrica de un hospital de Malaui, que Madonna empezó a construir hace dos años, realizó su primera cirugía la semana pasada y será inaugurada oficialmente el 11 de julio, informó la cantante.

El Instituto Mercy James de Cirugía Pediátrica y Cuidados Intensivos, ubicado en el Hospital Central Queen Elizabeth en la ciudad de Blantyre, comenzó a operar discretamente y es el primero de su tipo en Malaui. Se construyó en colaboración con el Ministerio de Salud de Malaui.

“Cuando ves los ojos de niños necesitados, donde quiera que estén, un ser humano quiere hacer de todo y todo lo posible para ayudar y en mi primera visita a Malaui me comprometí a hacer eso”, dijo Madonna en un comunicado a The Associated Press.

“Me gustaría agradecer a todos lo que me han acompañado en este increíble viaje. Lo que comenzó como un sueño para Malaui y sus niños se ha convertido en una realidad y no podríamos haberlo hecho sin su apoyo”, dijo.

Madonna ha adoptado cuatro niños de Malaui: David Banda, Mercy James, Stelle y Estere. El pabellón del hospital fue nombrado en honor a Mercy de 11 años.

La organización caritativa de la estrella pop, Raising Malawi, ha construido escuelas en Malaui y financió la nueva unidad pediátrica que comenzó a ser construida en 2015. Madonna, de 58 años, visitó el lugar el año pasado.