Contexto Político

Lo ocurrido la madrugada de este jueves en Acapulco, es algo grave, pues no todos los días asesinan a 28 reos en un Centro de Reinserción Social (Cereso) en el país.

Es lamentable que la Secretaría de Seguridad Pública estatal siga siendo omisa en la prevención de delitos, la readaptación del delincuente y no brinde seguridad a la ciudadanía. Y, peor aún, que su titular, el general Pedro Almazán Cervantes, continúe al frente de la dependencia, a pesar de las constantes denuncias y manifestaciones que elementos de la Fuerza Estatal han realizado en su contra.

El general Almazán ha violentado el artículo tercero de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, número 443 que a la letra dice:

“La seguridad pública tiene por objeto salvaguardar la integridad, garantías individuales y derechos de las personas, preservar sus libertades, el orden y la paz pública, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la readaptación social del delincuente y del menor infractor”.

Mientras que el artículo cuarto señala: “Las autoridades competentes y los auxiliares en seguridad pública, deberán alcanzar sus objetivos con estricto apego a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, respetando invariablemente los derechos humanos”.

Diariamente hay ejecutados en el estado de Guerrero, algo que no se puede ocultar y que no inició en esta administración estatal, sino de tiempo atrás. Y no olvidemos que el funcionario de marras colaboró también en el gobierno de Rogelio Ortega Martínez, por lo que es necesario que su caso sea analizado.

El gobernador Héctor Astudillo Flores no está obligado sostener en su gobierno a colaboradores que no den resultados.

Recordemos que en política y en asuntos de gobierno, nadie es indispensable.

Ojalá la masacre en el penal de Las Cruces no quede en la impunidad y se investigue a los funcionarios que hayan tenido responsabilidad en los hechos.

Los 28 asesinados, a pesar de purgar una condena por la comisión de diversos delitos, eran seres humanos y no merecían morir de esa forma, mucho menos en un Cereso.

Independientemente de la ineptitud de algunos funcionarios, tampoco se debe descartar que haya fuertes intereses que quieran ver caer al gobierno de Héctor Astudillo. Ya ocurrió con Rubén Figueroa Alcocer en 1996 y Ángel Aguirre Rivero en 2014. Ojo, mucho ojo.

El gobernador Astudillo requiere urgentemente colaboradores eficientes a su alrededor y de confianza para concretar y realizar un buen ejercicio de gobierno hasta el año 2021.

ENTRE OTRAS COSAS… De 45 diputados locales en funciones (1 tiene licencia), solamente 10 o 12 suben constantemente a tribuna a proponer iniciativas de ley y a debatir temas de gran interés social, mientras que el resto ni siquiera sabe leer efemérides.

Es lamentable que haya diputados improductivos y que solamente asistan a las sesiones a calentar sus curules y levantar la mano sin saber que se discute o propone. Pero eso sí, son buenos para repartir mandiles, juguetes, despensas y andar en fiestas.

