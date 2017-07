Impulsamos políticas públicas para preservar el medio ambiente: HAF

Chilpancingo, Gro., Julio 6.- El gobierno de Guerrero está decidido a impulsar políticas públicas para el cuidado del patrimonio natural, porque esta será la herencia que dejaremos a las futuras generaciones, expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores al poner en marcha la campaña de reforestación, mediante la cual se plantarán nueve millones 635 mil 733 plantas, abarcando un territorio de 8 mil 877 hectáreas con una inversión de 60.4 millones de pesos.

En este encuentro con brigadistas, alumnos de instituciones educativas de la capital y funcionarios relacionados con esta actividad, Héctor Astudillo comentó que se deben cuidar los bosques, que los ríos no estén contaminados y “que entre todos hagamos un mundo mejor, también para los que vienen, para los hijos, para los nietos, se trata de que ahí donde ya no hay un árbol, se siembren más”.

En la explanada de puerta 2 de Casa Guerrero, el mandatario también expresó su reconocimiento a la entrega y compromiso de los brigadistas que participan en las campañas para sofocar incendios forestales y enfrentar este grave problema que aqueja año con año a Guerrero, que ocupó el sexto lugar en incendios a nivel nacional. “Le hemos dado la batalla a este problema tan delicado, por eso les expreso mi reconocimiento a su tarea”.

El gobernador señaló que “este estado tiene muchos problemas pero también tiene gente como ustedes que trabajan con pasión y emoción por delante, no hay que dejar de hacer cosas buenas”. También resaltó la importancia de inculcar en niños y jóvenes la cultura del cuidado de la tierra.

En su mensaje el gerente de Conafor, Etbaal Iván Sánchez Aguilar, manifestó que las zonas forestales de Guerrero representan 4.1 millones de hectáreas, equivalente a más del 64 por ciento del territorio estatal y a nivel nacional la entidad se encuentra en el décimo segundo lugar en zonas forestales, destacando especies como el pino, encino, roble, huaje, tepehuaje, agave, caoba, lináloe, entre otros.

El funcionario federal informó que gracias a la gestión del gobernador Héctor Astudillo, habrá este año 110 proyectos para beneficiar con empleo directo a mil 741 personas, que ayudarán a plantar nueve millones 635 mil 733 plantas, abarcando un territorio de 8 mil 877 hectáreas con una inversión de 60.4 millones de pesos.

De estos proyectos, destacan el parque Nacional El Veladero, el Cerro del Huizteco y barra de Tecoanapa.

En tanto, el presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, destacó que con actos como este, se da cuenta del compromiso que tiene el gobernador Héctor Astudillo con el medio ambiente para el futuro de las generaciones.

Añadió que “con gobernabilidad, desarrollo económico, rostro humano y visión de futuro le está cumpliendo a Guerrero”.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Karen Castrejón Trujillo reiteró que se da cumplimiento al compromiso del gobernador Héctor Astudillo con la preservación de los recursos naturales, punto que está enmarcado en el Plan Estatal de Desarrollo.

A este evento asistieron Rossana Agraz Ulloa presidenta de la comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso local; las diputadas locales María Luisa Vargas Mejía y Beatriz Alarcón Adame; así como el delegado federal de Profepa, Gerardo Yépez Tapia.