Bryan Adams ofrecerá concierto en el Palacio de los Deportes

Ciudad de México, Julio 6.- El cantante canadiense Bryan Adams visitará México el 18 de octubre próximo como parte de su gira The Get Up Tour y ofrecerá un concierto en el Palacio de los Deportes para presentar su más reciente producción.



Bryan Adams lanzó en 2015 Get up, su treceavo álbum de estudio, el cual se convirtió en un éxito que lo ha mantenido de gira durante los últimos dos años.



De acuerdo con un comunicado, el disco fue producido por el afamado líder de ELO, Jeff Lynne, y co-escrito por su colaborador de cabecera Jim Vallance.



Como el embajador musical más conocido de Canadá, Adams ha pasado las tres últimas décadas haciendo historia en la industria musical. Ha vendido más de 65 millones de discos, y ha alcanzado estatus de primer lugar en más de 40 países.



Dentro de sus logros ha sido reconocido con la Orden de Canadá, incluido en el Salón de la Fama de ese país, y cuenta con su propia estrella en el Paseo de la Fama tanto en su tierra natal como en Estados Unidos.



Adams ha sido nominado al premio Oscar, y a los Golden Globe, y ganador del premio Grammy.