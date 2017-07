Integrantes de "tribus" de PRD de Iguala se oponen a alianza con PAN: González

Iguala, Gro. Julio 6.- En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hay una mayoría de militantes adheridos a “tribus” que se oponen a una posible alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), porque consideran que la mejor alianza que se pudiera dar sería con Andrés Manuel López Obrador.



Lo anterior lo informó, el regidor del PRD, Mauricio González Razo, luego de que se reuniera con líderes de corrientes internas del PRD, quienes buscan la unidad perredista y la búsqueda de alianzas con las izquierdas y no con el PAN.



Dijo que estas posturas han hecho de que el PRD esté dividido en las cuestiones de opiniones, más no en ideologías, porque todos tienen la coincidencia de que las izquierdas deben ir juntas para ganar las elecciones en el 2018. “El proyecto de nación no es de un solo hombre, no es de Andrés Manuel López Obrador, sino de todas las izquierdas y digo que Miguel Ángel Mancera también es bien visto”.



Aseguró que si las dirigencias acuerdan alguna alianza con el PAN puede haber consecuencias, por lo que es necesario que todas las organizaciones internas se pongan de acuerdo “sobre todo en Guerrero y esperemos que los guerrerenses decidamos sobre las alianzas, con la anuencia de nuestro partido con una estrategia para salir unidos”.



“En Iguala hay muchos actores con muchas coincidencias, no hay situaciones graves, la política de odio va cediendo, muchos de los personajes que le apostaban eso, han empezado a cambiar las cosas, porque están en la postura de mantenerse unidos”.



“Si se quiere ganar debemos asumir posturas muy buenas y de coincidencia, porque el 2018 será una elección complicada si no hay unidad, y nosotros le apostamos a la unidad, no solo para tener una estructura fuerte, sino para ganar las elecciones”, concluyó.