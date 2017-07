Triunfo muy brillante

Chicas Stars se portó a la altura para derrotar 24-19 a quinteta de Bufalitas II

Iguala, Gro., Julio 6.- Con la moral muy en alto terminó la escuadra de Chicas Stars su partido en la jornada de Libre Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala”; para esta nueva historia se comprometieron a imponer su estilo frente a Bufalitas II que llegaba con la necesidad de victoria y tras jugarse 40 minutos de intensa batalla las cosas resultaron favorables para su causa al ganar con un 24-19, en un duelo que estuvo movido hasta su recta final.

La fuerza que le imprimieron a sus ataques provocó que los puntos cayeran en ambos tableros, cuando Bufalitas lo intentaba siempre encontró respuesta de las Stars para evitar que se alejaran en el marcador y al término del primer capítulo fueron las “chicas” quienes se llevaron la victoria parcial con un 11-10 que le puso sabor a esta contienda.

Para el segundo momento del partido las dirigidas por Arturo Estanquero no se dejaron intimidar, pero se vieron en problemas al encontrarse con una defensa que detuvo todo lo que llegaba a su área, esta situación las fue mermando hasta que finalmente cayeron en este cuarto con parcial de 15-10, lo que obligaba a las “rojinegras” a dar el extra para no tener otra derrota en sus estadísticas.

En el tercer momento de la contienda Bufalitas II metió presión para ponerle más drama al partido, una serie de penetraciones fueron fundamentales para acercarse peligrosamente a 2 puntos de las dirigidas por Juan Flores y cuando el reloj marcó 30 minutos los números ya estaban en 18-16, lo que vaticinaba un cierre complicado.

En el último episodio Chicas Stars cerró filas para evitar una sorpresa, la cual no se pudo concretar porque finiquitaron la contienda con pizarra final de 24-19.