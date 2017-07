Huelen a semifinales

Selección Iguala Sub-13 se impuso 1-0 al Houston Dynamo; toma el mando del Grupo D con 6 puntos

Iguala, Gro., Julio 6.- Iguala huele a semifinales y todo se definirá hoy jueves en la capital del Estado de México, cuando el cuadro tamarindero se mida a Panteras Anáhuac en donde los igualtecos necesitan ganar y esperar resultados para conocer su destino en esta justa nacional.

El combinado tamarindero ayer por la tarde se agenció su segundo triunfo de esta competencia final de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank al vencer 1-0 al Houston Dynamo, con lo cual tomaron el mando del Grupo D con seis unidades.

El encuentro estuvo muy parejo con un Dynamo que salió a jugar al contragolpe, haciendo que los tamarinderos propusieran el duelo para tomarlos mal parados, pero las labores defensivas y recuperando el balón en la cintura del rectangular, fue clave para que la primera parte terminará empatada sin goles.

En el segundo tiempo Iguala no se guardó nada para salir con sed de triunfo sin perder el orden defensivo y al minuto 20 David Ayala se encontró con un balón en los linderos del área que puso pegado al poste para que el marcador se moviera en favor de Iguala.

El marcador ya no tuvo modificaciones e Iguala llegó a seis puntos y en esta justa sólo avanzarán los cuatro primeros lugares de la tabla general de los 20 planteles que se encuentran en Toluca, por lo que el partido de este día ante Panteras Anáhuac es clave para los tamarinderos que necesitan ganar y meter más goles para no quedar fuera de las semifinales.