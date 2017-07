No sueltan la cima

Chevrolet se impuso 2-1 a San Juan y Garabatos goleó 7-3 a Plateras Tlachco, en torneo de futbol femenil

Gerardo Cervantes.- Una jornada más se fue en el cuarto torneo de futbol femenil y las escuadras de Chevrolet y Garabatos no se sueltan de la cima tras ganar sus respectivos encuentros en el martes futbolero de la Liga Amateur de Iguala.

Las “camioneras” tuvieron que sufrir en serio ante San Juan que cayó con la cara en alto al son de 2-1, en donde las “chicas malas” se mantienen en el primer lugar con 18 unidades, superando con goles a las “muñecas”.

Por su parte, Las chicas de Garabatos no tuvieron complicaciones para hacerse de los tres puntos ante Plateras Tlachco, en un partido que parecía muy complicado pero al final el triunfo fue para las igualtecas al son de 7-3.

Mientras que San Miguel logró tres puntos que le dan vida en este torneo al vencer 1-0 al Nueva Alianza; con el mismo marcador se impuso el Deportivo Arteaga sobre la oncena de Preventivos.

Finalmente, las que se despacharon con la “cuchara grande” fueron las del once de Paguitos FC al vencer 5-0 al Internacional, con este resultado la ola naranja llegó a seis puntos.