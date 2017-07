Políticos "chapulines" sólo buscan su beneficio: Obispo

Monseñor Salvador Rangel, lamentó que la mayoría de funcionarios sólo se preocupa por buscar su próximo “hueso” y no por servir al pueblo; debe legislarse para que no brinquen de puesto en puesto, dijo el prelado

Iguala, Gro., Julio 5.- Lamenta y critica el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, que a pesar de que aún falta un año para las elecciones, muchos funcionarios “chapulines” están más preocupados por ver qué “hueso” agarrarán, en lugar de trabajar para la ciudadanía que los colocó donde ahora están.

Entrevistado vía telefónica, Monseñor Rangel Mendoza señaló que las autoridades competentes deberían de legislar para prohibir que todos aquellos funcionarios que tienen un puesto de elección popular se separen del mismo pidiendo licencia para “saltar” a otro hasta en tanto no terminen su periodo para el que fueron electos.

Agregó que lamentablemente muchos por no decir todos (los políticos) ya están apuntando sus luces a donde quieren llegar en las próximas elecciones que se avecinan en la entidad, “esto no es correcto, pero los funcionarios en turno dan más prioridad a los puestos políticos o a los interese de los partidos que a los de la población, que gracias a ellos están donde están y se olvidan que los puestos que tienen son para servir a la ciudadanía y no para servirse”.

Por eso, el jerarca católico hizo un llamado a la ciudadanía para que analicen bien las cosas y castigue en las urnas a todos aquellos políticos que no les cumplieron, “el pueblo tiene la solución en sus manos ejerciendo su voto responsablemente, ya que es ahí en las urnas donde se puede castigar a los malos funcionarios”.

Indicó que la mayoría de funcionarios han desatendido tantas cosas por resolver en el estado como la pobreza, la salud y la educación, entre otros problemas, pero que lamentablemente no resuelven “y no hablo sólo de un partido político sino de todos porque son lo mismo”.

Por ello sería muy conveniente que existiera una ley que no permitiera andar de puesto en puesto “porque muchos funcionarios ya se acostumbraron a vivir del erario público, incluso muchos ni trabajan, simplemente están listos para cobrar cada quincena de nuestros impuestos”.

“Ahora se puede ver que los funcionarios hacen lo que sea para continuar en algún puesto o saltar a otro, incluso cambiándose de partido político si en el que militaban no les dan un hueso y lo hacen solo para poder sacar algún provecho personal porque lamentablemente ya se enseñaron a vivir de eso y no saben hacer otra cosa”.

Criticó a los servidores públicos que realizan este tipo de prácticas, pues son unos “chapulines” que brincan de un partido a otro, de un puesto a otro y los dirigentes de partidos no debieran permitir esto, pero como lo van a evitar si ellos también hacen lo mismo lamentablemente”.

El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, hizo un llamado a todos aquellos políticos que están en funciones a que realmente se interesen por la comunidad, “sobre todo de la gente más pobre que es a la que utilizan cuando necesitan el voto y que es a la que más pronto olvidan y desconocen una vez que obtienen el triunfo, después ya ni siquiera se acuerdan de aquellos que les dieron el voto y que gracias a esa gente están donde están”.

Deben hacer su servicio con humildad porque desgraciadamente hay tantos políticos prepotentes que hasta da miedo acercárseles, que no se les olvide que han sido electos democráticamente y que están por el pueblo y para el pueblo, no para dominar al pueblo y aprovecharse de las circunstancias para engordar sus bolsillos de nuestros impuestos.

Finalmente, dijo que también se debe premiar a aquellos políticos que sí se han preocupado por el pueblo y merecen seguir ocupando puestos para seguir apoyando a la población en lo que requiere, “porque hay que decirlo, también hay políticos buenos que realmente están comprometidos con la ciudadanía”.