Solicita Javier Saldaña a Peña Nieto un mayor subsidio para la UAGro

Chilpancingo, Gro., Julio 5.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, pidió al presidente Enrique Peña Nieto, en su visita el lunes a Acapulco, incrementar el presupuesto que recibe la institución por 34 mil pesos por alumno, que representa al más bajo en el país.

Destacó que del presupuesto anual, que es de mil 700 millones de pesos, el 98 por ciento se destina al pago de salarios de trabajadores.

Referente al subsidio que la UAGro recibe por alumno, dijo que se encuentra por abajo de los 44 mil pesos que le entregan a otras Universidades del país con un bajo subsidio.

Saldaña detalló que de manera breve le comentó al presidente la necesidad de incrementar este subsidio a la UAGro, “para que los jóvenes de la entidad estudien y se alejen de acciones que no son apropiadas”.

Señaló que la respuesta del presidente fue que se dirigiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y adelantó que así lo hará en los próximos días.

Entrevistado al término del evento “Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional del Estado de Guerrero 2017”, sostuvo que para el pago de nómina mensual se destinan cerca de 58 millones de pesos y añadió que en gran medida se debe a que es la cuarta Universidad más grande del país.

Indicó que el presupuesto a la UAGro se ha ido incrementando, y pero que en el periodo pasado se recibió un subsidio “muy bajo; yo lo encontré con 600 millones cuando llegué, pero luego recibimos mil millones más... y hay que estar año con año gestionando”.

El rector volvió a mencionar que derivado de las observaciones en distintas auditorías, están realizando un cruce de nómina para comprobar que trabajadores con tiempo completo no estén duplicando su horario en dos o hasta en tres instituciones.

Negó que sean los funcionarios de su administración quienes dupliquen sus horarios, y pero admitió que hay trabajadores de base que sí lo hacen. “Hay quienes ganan tiempo completo en dos lugares; aquí ganan quincenalmente 16 mil pesos y en el Colegio de Bachilleres también. ¿Cómo le hacen?, cuestionó.

“Por eso ahora una de las recomendaciones de la Auditoría General del Estado (AGE), es que todos deben checar su horario de entrada y de salida; no es un asunto del rector, es como el asunto del impuesto, ahora soy yo mañana será otro y se tendrá que aplicar”.

Ayer, la coordinadora de Posgrado e Investigación, Berenice Illades Aguilar, presentó el programa “Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional del Estado de Guerrero 2017”, en el que 40 estudiantes indígenas se mantendrán un mes en la universidad de McGril ubicada en Montreal, Canadá.