Frank en su Tinta

EL DOMINGO pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores realizó una gira de trabajo por Iguala y Huitzuco. En Iguala inauguró un hotel de la familia Domínguez y saludó a médicos que ofrecían consultas gratuitas en el Monumento a la Bandera. Y en Huitzuco entregó obras y otros beneficios a pobladores de la región. Llamó la atención la presencia en ambas ciudades del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, líder de una corriente importante del PRI guerrerense con amplia presencia en la Zona Norte de la entidad. Pero más llamó la atención cuando Héctor Astudillo presentó a Rubén Figueroa como su gran amigo y un político al que admira. Los elogios tomaron relevancia porque en los actos estaban presentes cuando menos cuatro figueroístas con fuertes aspiraciones a cargos de elección popular en 2018: David Gama Pérez a la presidencia municipal de Iguala, Héctor Vicario Castrejón a la diputación federal, Ignacio Ocampo Zavaleta a la presidencia municipal de Tepecoacuilco y José Luis Ávila López a la diputación local. ¿Fue simple cortesía política del gobernador, respeto a la región figueroísta, o pista para las candidaturas el próximo año?.......... A PROPÓSITO del tricolor, esta semana inició con la publicación de renovar los 81 comités municipales, empezando con los presidentes y secretarias generales (hombre y mujer, para cumplir con la equidad de género). En la convocatoria se detalla que en 72 municipios se realizará una consulta interna, mientras que en 9 será mediante el sistema de usos y costumbres. Los registros de las fórmulas de los aspirantes se llevarán a cabo de las 4 a las 6 de la tarde el 19 de julio en los comités municipales y en las de los órganos auxiliares del CEPI. La Comisión Estatal de Procesos Internos tendrá hasta el día 21 de julio para expedir los dictámenes mediante los cuales se acepta o se niegan el registro de las fórmulas. Los dictamines se publicarán en los estrados y en la página del partido www.priguerrero.org.mx........ EN EL PRD afirman que, ahora sí, en serio, irán unidos en las elecciones concurrentes del próximo año en Guerrero. Cuando menos ese fue el consenso de los perredistas presentes en el convivio que el igualteco Lázaro Mazón Alonso ofreció este martes en su domicilio particular. Allí estaban el diputado federal por Costa Grande, Ricardo Barrientos Ríos; el exdiputado local, Bernardo Ortega Jiménez; el diputado local suplente de Teloloapan, Efrén Romero Sotelo; el dirigente del PRD en Iguala, Mario Martínez Bustamante; los regidores Roberto León Beltrán y Martha Eugenia Todd Mena; y los ex candidatos a diputados locales y federal, Roberto Salazar Rodríguez y Eva María Román Ramírez. Incluso, en la lista de invitados estaban el dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, y el exdiputado local, Oscar Díaz Bello, pero no pudieron llegar porque, el primero tenía reunión con Luis Walton Aburto de Movimiento Ciudadano, y Oscar porque andaba fuera de Iguala. Parece que los perredistas ya aprendieron la lección……… MOLESTO, muy molesto, y triste, Mario Rodríguez Díaz condena el cierre de las Casas de Cultura en la Universidad Autónoma de Guerrero, entre ellas la de Iguala, por órdenes del rector Javier Saldaña Almazán. En su cuenta de Facebook, Mario Rodríguez recordó que llegó a la Dirección de la Casa de la Cultura de Iguala en el año 2002 y la encontró abandonada. La rescató, la puso a funcionar y ahora de buenas a primera la cierran.…….. SIMPLE pregunta: ¿Qué pasó con la investigación exhaustiva y con celeridad sobre el espionaje, ordenada por el presidente Enrique Peña Nieto a la PGR hace 13 días? Ah, reportan que la PGR ya empezó y que de entrada busca en el diccionario el significado de las palabras “investigación”, “exhaustiva”, “celeridad”, “espionaje” y hasta “presidente”……. PUNTO.