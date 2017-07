Revista de la Semana

En el Libro de los libros, San Juan, capítulo 17, versículo 12, narra como 10 leprosos se le acercaron a Jesús pidiéndole los curara. Él les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. En el camino quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, volvió glorificando a Dios. El Señor preguntó por los otros nueve.

La verdad es que la naturaleza humana cree que todo lo merece y no hay porque dar las gracias.

La cita anterior la concateno con la de San Mateo, capítulo 18, versículo 22, donde refiere que los discípulos de Jesús le preguntaron que si deben perdonar hasta 7 veces. A lo que Él respondió, no sólo 7, sino 70 veces siete. Es decir, siempre. Yo acabo de cumplir los 70 más 7 y aunque trato de que la fecha pase desapercibida, no falta quienes se acuerden y en una u otra forma me patenticen sus buenos deseos que me anonadan y me estremecen.

Un día, un día –y hasta ahora lo hago público- en que la huraña y triste Iguala, mientras jugaba canicas con el Sol y la Luna y un trío durante más de tres horas no dejó de deleitarnos con puras canciones guerrerenses, al cobijo de los 32 viejos tamarindos, que a pesar de viejos eran veinteañeros, paradójicamente mágicos, un día en que sin darnos cuenta cruzaron las manecillas del reloj las doce de la noche, en plena comunión con mi recordado hermano del alma Hermilo Castorena Noriega, juramos formar una cadena indestructible de amistad con José Rodríguez Salgado y Margarito López Ramírez y en aquella noche sentí que estábamos sellando definitivamente el pacto de amistad, el compromiso de la hermandad, el sello de la fraternidad.

Y desde ese día en que sellamos con la sangre de la palabra, con el cuerpo de la metáfora, con las manos de la imaginación, el pacto de la amistad definitiva. Y si el hermano mayor Hermilo, se nos adelantó, don José y Margarito me han demostrado que esa cadena de amistad es imperecedera.

La amistad, como lo expresé en alguna ocasión, es lo único que le devuelve al hombre su calidad humana y a la vez le devuelve al hombre las alas que le cortó el tiempo.

Hay un propósito de alas en cada ser humano. Hay una derrota de alas en cada ser humano, sólo la amistad volverá a permitirnos el vuelo sutil, claro, sonoro, luminoso de la grandeza… sólo la amistad volverá a permitirnos mantenernos en el vuelo del alma y del espíritu.

Cuando estudiante, leí a Roman Rolland y se me quedó grabada una frase: Abramos las ventanas de la vida, para respirar el aire de los héroes. Yo pienso ahora que tenemos que abrir la ventana de la vida para respirar el aire de los amigos –no el de los héroes- el de los amigos, pues en la amistad hay desinterés y una entrega absoluta.

El amigo no califica, no pide, ni impone, ni ordena, ni exige, el amigo se entrega, abre su corazón y entrega su cariño. Y hoy, que el Creador me ha permitido escalar 77 peldaños del castillo celeste, me bastó rodearme de mi familia y escuchar los augurios de mis amigos para renovar la fe en la vida y para renovar la fe en la amistad, la amistad que es el signo distintivo del hombre; bendita sea la amistad que ha venido a coronar con sonrisas, expresiones y abrazos una vejez, que desde ahora ya no es vejez, sino nueva primavera por la sangre nueva que me brindaron: Alex, Nico, Chucho, Juan Carlos, Héctor Ceballos, Marlenis, Darío, Ma. Guadalupe Delgado, Leticia Márquez, Constantino Cabrera, José Manuel Cadena, Leonardo Estrada, Elena, y Alexandro Galeana…

Así quiero agradecer esa conversación tan llena de inteligencia y tan llena de sensibilidad de Margarito. Margarito, siempre que hablo con él veo su figura como la de un genio que tiene en su ojos todo el universo, como la de un bohemio que tiene en sus dedos todos los paisajes y por fortuna, a pesar de las aventuras que la vida misma impone, Margarito sigue siendo eso, el maestro que juega con los paisajes y el maestro que se azora con las auroras y los crepúsculos.

Mención especial merece José Rodríguez Salgado que cada año, en esta fecha, me brinda una mañana, en la que no sólo disfruto de su compañía, de su conversación, de sus magníficas vivencias, sino, sobre todo, gozo de su voz maestra, la voz ya cincelada, la voz ya en los labios de este escultor de metáforas, de este pintor de imágenes, de este músico de emociones que es don José, indudablemente ya reconocido como el príncipe de los oradores guerrerenses.

Qué más puede pedir un hombre, qué más puede pedir un hombre que ama la palabra, el ensueño, la ilusión que camina, que la presencia de los seres amados que me hicieron pasar un fin de semana emocionante. Ahí estuvo ella que me acompaña en las buenas y en las malas, y ahí estuvieron también mis hijos, mis nueras y también mis nietas que son un retoño que yo quisiera ver un día convertidas en un discurso, porque alguien debe elevar lo más bello del hombre que es la esperanza, son precisamente los hijos y los hijos de los hijos.

Es cierto que el polvo se nota en mis cabellos. Es cierto que dentro hay sangre, la sangre que dejó el camino por las zarzas; pero, a todos, a todos hasta los que me leen mil gracias, y yo les juro, que soy el mismo, el mismo de ayer.