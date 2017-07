Deja 5 lesionados volcadura de camión materialista en Acapulco

Acapulco, Gro., Julio 5.- Una aparatosa volcadura de un camión materialista sobre la avenida Escénica dejó como saldo al menos a cinco personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, la mañana de este martes aquí.

De acuerdo con información emitida por la Dirección de Protección Civil, los hechos se desarrollaron alrededor de las 10:50 horas a la altura de la Base Naval, en dirección al Centro.

Según los reportes, el camión materialista con razón social “José Valle Álvarez” se desplazaba sobre la citada avenida cuando al parecer se quedó sin frenos, tomando una gran velocidad debido a la pendiente.

Al no poder controlar la velocidad, el camión llegó hasta las puertas de la tienda Oxxo, donde volcó aparatosamente y arrastró a cuatro vehículos estacionados, quedando sus conductores prensados.

Además, entre dos camionetas quedó tendida en el piso la encargada de acomodar los vehículos, de nombre Mary Yesenia "N", de 46 años.

La mujer fue auxiliada y sacada de bajo de dos camionetas y trasladada al hospital general con fractura en el brazo izquierdo.

También resultó policontundido Martín "N", de 47 años de edad, así como Santos "N", 55 años, quien resultó policontundido, internados en el mismo nosocomio.

De manera no oficial se informó que en el lugar quedó con lesiones leves que no ameritaron su traslado a un hospital, el chofer de la esposa del secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, quien se encontraba en una camioneta a la espera de que saliera de una sucursal de Telcel la esposa del funcionario.

Además, también resultó lesionado Ernesto Vélez Memije, ex diputado local del PRI y ex secretario de Finanzas de la Secretaría de Salud de Guerrero en el interinato de Rogelio Ortega Martínez, quien se encontraba en una camioneta.

Se informó que Ernesto Vélez Memije fue trasladado al hospital privado Magallanes para su atención médica.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y de la Dirección de Bomberos que, tras estabilizar a los heridos, los trasladaron a distintas clínicas médicas para su atención de emergencia.

El conductor se encuentra detenido y a disposición del Ministerio Público de Costa Azul y en las próximas horas será turnado ante un juez de control para explique las razones por las que se dio el percance vehicular.

Todos los vehículos fueron asegurados y llevados al corralón, para el deslinde de responsabilidades.

Las camionetas afectadas fueron una Tahoe Chevrolet, color blanco, que fue la primera que recibió el impacto del camión materialista y quedó despedazada del frente y ambos costados, así como una Ford Explorer, color blanco; una Ford Ranger, color blanco, de una empresa de seguridad de transportes blindados denominada TAMEME y una BMW, color azul marino, modelo X3.

Cabe destacar que el artículo 43 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Acapulco de Juárez que gobierna el perredista Evodio Velázquez Aguirre, establece la prohibición de la circulación de vehículos de carga que sobresalga lateralmente de la carrocería”, además de que “todos los vehículos con un peso bruto de 3.5 toneladas en adelante sólo podrán circular por vialidades urbanas en un horario de 12 de la noche a 4 de la mañana”.

Lo anterior demuestra una grave omisión por parte de la administración local perredista, debido a que la unidad no fue detenida por ningún agente de Tránsito a su paso por la Escénica, la que se ha convertido en la “avenida de la muerte”, debido al sin número de percances fatales que se registran en esa importante vialidad.