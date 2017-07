Volvieron a golear

Tamarindos ligó su segunda victoria tras derrotar 6-3 a Surianos de Iguala

Iguala, Gro., Julio 5.- Por segunda semana consecutiva el conjunto de Tamarindos goleó en el Apertura 2017-2018 de Juvenil “B”; la semana anterior se presentó con un 5-2 sobre Preventivos y para esta jornada 2 dieron cuenta de Surianos de Iguala con marcador de 6-3 que los tiene entre los punteros de este torneo que recién va tomando forma para algunas escuadras que buscan los primeros puestos.

El conjunto de Tamarindos logró hacer daño hasta el minuto 17 de este encuentro gracias a la oportuna intervención de Rafael Díaz; el segundo tanto no tardó en llegar y dos minutos después, José Urióstegui se metió hasta el fondo del área “suriana” para empujar la pelota y decretar el 2-0; la reacción no tardó en llegar y Surianos descontó al minuto 20 por conducto de Kevin Vázquez.

La sorpresa llegó para los “tamarinderos” cuando al minuto 23, Ángel Pineda anotó el 2-2 que le ponía sabor al encuentro y tras una serie de llegadas por ambos bandos, fue Tamarindos el que retomó la ventaja (3-2) al minuto 30 por conducto de Iván Landa.

Para el segundo tiempo Jared Cambray le puso calma al encuentro al marcar el 4-2 que se escribió al 53 de tiempo corrido, pero Surianos de Iguala le puso frío al partido al minuto 70 cuando marcó el 3-4 que vaticinaba un cierre lleno de locura.

Pero en la recta final del encuentro, dos descuidos defensivos dejaron a Surianos de Iguala sin nada, el encargado de hacer efectiva esta situación fue Luis Álamo a los minuto 78 y 80. El resto de la jornada no se pudo llevar a cabo tras caer un fuerte aguacero le madrugada del domingo.