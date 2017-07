Dieron cátedra

UAGro Iguala hizo de las suyas para vencer 45-32 a Galácticos, en 2a. Varonil

Iguala, Gro., Julio 5.- Buenas cuentas entregó el conjunto de UAGro Iguala en su duelo dominical de Segunda Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, ya que tuvo que emplear toda su astucia para vencer a unos Galácticos que le pusieron ganas, pero no pudieron evitar que la caída fuera estrepitosa con un contundente 45-32, lo cual dejó claro quién llevo las riendas del cotejo.

Los primeros minutos del encuentro fueron de poder a poder, el tiroteo en ambos tableros provocó que el marcador subiera rápido y el 12-10 en favor de la quinteta de UAGro dejaba el partido emocionante tras el buen arranque que tuvieron los dos conjuntos.

Para el el segundo momento del cotejo las cosas siguieron siendo favorable para los “universitarios” al tener una buena productividad de puntos y al término del segundo cuarto el marcador decía 26-19 favorable para UAGro Iguala.

En el tercer llamado a la duela se esperaba la reacción de Galácticos, pero se encontraron con un rival que no bajo su intensidad con tal de no ver asediada su ventaja, esta situación mantuvo las cosas favorables para UAGro que se acercaba a la victoria y cuando el reloj marcó 30 minutos de partido las cosas se pusieron 35-29.

En el último cuarto Galácticos buscó descontar lo más pronto posible, pero se quedó en el intento ya que UAGro Iguala mantuvo el orden y sobre todo no bajo la intensidad de sus rompimientos y al término de este periodo el marcador decía que le favorecía a los “universitarios” con un contundente 45-32 que los pone a soñar con los primeros puestos.