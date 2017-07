Inicia funciones el Comité de Ética, Integridad y Conducta en la UAGro

En la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), se tomó protesta al Comité de Ética, Integridad y Conducta, que fue creado luego de las constantes auditorías que se han aplicado sobre el ejercicio de los recursos financieros en la institución.

Durante ese evento el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, aceptó que se perdieron cerca del 90 por ciento de Proyectos académicos y de investigación científica en el área de Planeación, y recordó que cuando estuvo a cargo de esa Dependencia universitaria manejó “casi” 2 mil millones de pesos.

“Últimamente bajó casi 90 por ciento la presentación de proyectos, fue un área (la de Planeación) que lamentablemente se descuidó y ahí están los resultados en la auditoría al desempeño, por eso vamos a relanzar todas las áreas de la institución”, a la vista del Comité de ética, aseveró.

Actualmente la directora de Planeación es Arely Adriana Almazán Adame, esposa de Saldaña Almazán. El titular anterior fue Justiniano González González, quien, de acuerdo con el rector, fue removido por su incapacidad, particularmente en la elaboración de proyectos académicos y de investigación.

Al tomar protesta al comité de Ética, mismo que él preside, aseguró que el código de ética de la UAGro va dirigido no sólo a los funcionarios, sino a todos los universitarios: “todos estamos obligados a cuidar y salvaguardar el bien de la Universidad”.

Destacó que este comité integrado por universitarios se creó no por iniciativa propia si no porque es necesario cuidar el patrimonio de la institución, particularmente los recursos financieros.

"Yo recuerdo (que) me formé bajo la guía de Ascencio Villegas Arrizón, ex rector ya fallecido, quien era de las personas más íntegras que he conocido, y cuando yo era director de Planeación se mencionaba que podría ser rector. Fernando Jiménez, coordinador de Asesores actualmente, me decía llega el que comete menos errores… y bajo esa constante me he conducido”.

Informó que ya se hicieron dos reuniones con directores generales en las que se está pidiendo que se plantee un plan de desarrollo institucional con visión al 2030, con metas que se puedan lograr “siempre y cuando haya eficiencia financiera”.

“Este código salió como producto de la auditoría que nos decía: ¿bajo qué norma se rigen ustedes?.. hoy no sólo nos hacen auditorías financieras, sino de desempeño…tenemos auditorías constantes”.

Ahí destacó que cada acto u omisión será responsabilidad de quien lo cometa: “es necesario que todos tomemos conciencia de que tenemos que manejar el recurso público con mucha pulcritud, pero además dar resultados”.

El comité quedó integrado por Javier Saldaña Almazán, como presidente y su suplente es José Alfredo Romero Olea; secretaria ejecutiva, Areli Almazán; la tesorera, Leticia Jiménez Zamora; la coordinadora de Investigación y Posgrado, Berenice Illades Aguilar; de Educación Superior y Media Superior, Javier Casiano Reachi, entre otros.

Dijo que desde este lunes en adelante, la UAGro realizará homenaje a la bandera nacional porque afirmó que en las mejores universidades del país el respeto a los símbolos patrios han dado resultado en el cambio de conductas sociales en estas instituciones educativas.