Unirse con PAN llevaría al naufragio al PRD: Gómez

Ciudad de México, Julio 4.- ara Pablo Gómez, una alianza con el PAN sólo llevaría al PRD al naufragio, tanto si esa coalición alcanzara la presidencia de la República como si se quedara en segundo o tercer puesto de la competencia.



“En cualquier escenario, el PRD no gobernaría pero habría defenestrado su propia historia”, advierte.



Gómez, uno de los históricos del PRD, considera que para el Sol Azteca, la alianza con el PAN “sería un rompimiento con la izquierda en su acepción más amplia y popular, que podría ya no tener retorno”.



Quien fuera dirigente temporal del PRD, advierte que el sol está azteca está en su “encrucijada existencial” y que una alianza con el PAN sólo llevaría al PRD al naufragio.



De igual manera emplazó a Morena y Andrés Manuel López Obrador aclarar bien su posición de cara a una eventual alianza amplia con las izquierdas rumbo al 2018 sin que incluya al PAN,y le exigió al tabasqueño no facilitar la tarea de los dirigentes del blanquiazul y del PRD que sólo buscan sus propios beneficios e intereses.



“No se debería facilitar la vergonzosa tarea a los 'lideres' perredistas que denuestan a sus viejos compañeros de partido en aras de purificar a la derecha panista, presentada como salvación política”, indicó.



Gómez justificó la actitud de López Obrador de no pactar una alianza electoral con el PRD para no generar una percepción de que busca una aproximación con la dirigencia formal del sol azteca, a quienes ha acusado de ser paleros de la mafia del poder.



“El planteamiento de AMLO se debe a la idea de que buscar una aproximación con la directiva perredista sería alentar la esperanza de que ésta pudiera rectificar su rumbo, lo cual no tendría justificación a la luz de la reciente experiencia vivida en el Estado de México, donde el esquema político estaba absolutamente claro”, explicó.



Pablo Gómez recordó que el PRD ni siquiera tiene una dirección política legítima, y la acusó de traicionar a la izquierda como programa y como pueblo.



Asimismo consideró que el PAN no comulga con la mayoría de los postulados que defiende la izquierda.



Frente Amplio no es alianza, aclara Zepeda



El ex candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, rechazó categóricamente que el Frente Amplio Democrático sea una alianza con Acción Nacional.



En un comunicado, señaló que el objetivo principal del movimiento del PRD es aglutinar a todas las fuerzas con el fin de lograr en 2018 un cambio verdadero, que responda a las necesidades de los mexicanos.



Resaltó que el frente busca, en primera instancia, sumar a todos los sectores de la sociedad sin cerrar la puerta a los partidos políticos, por lo que el movimiento no puede ser de ninguna manera una alianza PAN-PRD.



De visita en el Estado de México, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, el actual diputado con licencia, señaló que el Frente Amplio ha sido objeto de interpretaciones erróneas y críticas que pretenden desvirtuar su verdadero objetivo.



Para quienes han cuestionado las ideologías partidistas, dijo que para coincidir en lo que México necesita no es necesario renunciar a ella, todo lo contrario, es momento de conjuntar ideas para crear un gran proyecto de nación, y si los partidos no responden al llamado, no frena el objetivo del frente.



Indicó que los principales aliados de este proyecto serán quienes representan a los diversos sectores de la sociedad; quienes buscan tener representación dentro de un gobierno que, deberá pactarse, sea de coalición que puedan tener una participación real en la construcción de un nuevo régimen de gobierno.



Por otro lado, dijo que rumbo al 2018 las encuestas dicen que las izquierdas unidas tienen un tercio de las preferencias ciudadanas, un piso firme para competir, pero insuficiente.



Explicó que el Frente Amplio Democrático que el PRD propone, no es una coalición con el PAN, es un llamado de unidad a todas las oposiciones para ganar la Presidencia de la República, incluyendo a Morena.



Zepeda Hernández puntualizó que no es sólo una alianza partidista y se formará con la voluntad de los intelectuales, académicos, periodistas, escritores, artistas, trabajadores, mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, empresarios, así como dirigentes de partidos y organizaciones sociales.



Aclaró que ninguna de las izquierdas está excluida, incluso, dijo, la invitación ya está en el escritorio de Morena y Andrés Manuel, porque la buena política requiere educación, respeto, diálogo, propuestas claras y compromisos realizables, por lo que la propuesta no podrá estar sometida al autoritarismo o decisión de unos cuantos.



El exalcalde de Nezahualcóyotl anunció que continuará con su gira por distintos estados del país, buscando ser factor de unidad al interior de su partido.