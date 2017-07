Frank en su Tinta

LA INVITACIÓN fue para un “informe” y al final fue “destape”. La invitación decía: “Estimado Director, Jefe de Información y/o Reportero: El senador Armando Ríos Piter le extiende una cordial invitación al evento donde dará a conocer las actividades legislativas emprendidas, atendiendo el reglamento del Senado de la República, que indica presentarlo con motivo del desempeño de las funciones o encomiendas. La rendición de cuentas es un pilar fundamental para promover dentro de la democracia, dinámicas que permitan a los ciudadanos y ciudadanas, conocer las acciones que como legislador ha encabezado representando al Estado de Guerrero y como integrante del Senado de la República. La cita es: Sábado 01 de julio de 2017. Hora: 10:30 de la mañana. Lugar: Hotel Crowne Plaza. Acapulco, Gro”. Después del “informe” Ríos Piter publicó en su cuenta de Facebook: “Quiero ser el primer presidente guerrerense del Siglo 21. Gracias por su apoyo Guerrero, construimos hoy una opción ciudadana e independiente para 2018”……… ¿INDEPENDIENTE? Ríos Piter no es independiente y aquí lo afirmamos desde que renunció al PRD. Su aspiración responde a otros intereses, concretamente a dividir y quitarle votos a Andrés Manuel López Obrador por acuerdos cupulares. Basta leer el siguiente párrafo del columnista de El Universal, Salvador García Soto: “Javier Laynez, junto con Cordero, el canciller José Antonio Meade, el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y el senador Armando Ríos Piter, forma parte de un compacto grupo político y financiero que se agrupa en torno al secretario Luis Videgaray y que se formó como amigos desde que varios de ellos fueron estudiantes y profesores en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Por eso Videgaray ya controla la mayoría de las secretarías del gabinete, mandó varios candidatos a las gubernaturas que se eligieron este año y tendrá influencia también en la designación de candidatos a diputados del PRI”. Los itamistas vienen con todo, pues tanto Meade como Videgaray tienen ahora muchas posibilidades de ser los palomeados en Los Pinos para las elecciones de 2018……… LOS PANISTAS ya salieron al paso de la postura del PRD en Guerrero. El diputado Iván Pachuca Domínguez dijo que el PAN sí respaldará al Frente Amplio Democrático que propone el PRD, pero sólo si el candidato presidencial surge de ese instituto (del PAN), porque presuntamente tienen la mejor posición político-electoral en el país. “De lo contrario participaremos con candidato propio”, advirtió el legislador, quien además pidió a los perredistas que, “en lugar de andar de estar de rogones con López Obrador, deberían ver cómo pueden construir una gran alianza con nosotros”. El jueves pasado Juan Zepeda, en Guerrero, respaldó el Frente Amplio Democrático, pero advirtió que el candidato debe ser perredista. Apenas el domingo pasado los diputados Sebastián de la Rosa y Erika Alcaraz Sosa advirtieron que “la alianza con el PAN fractura al perredismo nacional y desdibuja más a la izquierda”. Además, “la alianza natural debe ser con Morena para legitimar el origen del PRD”…….. TAMBIÉN Movimiento Ciudadano de Guerrero rechaza la posibilidad de aliarse con el PAN para el proceso electoral presidencial del próximo año. “Con el PAN para nada, ni a la equina”, afirmó el exdiputado Evencio Romero Sotelo…….. POR CIERTO, en su Asamblea Nacional, el domingo en Acapulco, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC) “destapó” a Sebastián de la Rosa para el Senado y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera (presente en acto), para la Presidencia de México……. SIMPLE dato: Este lunes se cumplieron 62 años del derecho al voto de la mujer en México. Sí, aunque usted no lo crea, antes del 3 de julio de 1955 las mujeres no podían votar en este país. Lo anterior, luego de que el 17 de octubre de 1953 el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal, cumpliendo su compromiso de campaña hecho ante más de 20 mil mujeres congregadas en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México el 6 de abril de 1952…….. PUNTO.