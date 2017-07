Contexto Político

No arranca el proceso electoral y medio mundo anda en intensa campaña en busca de un hueso. Ni los llamados “independientes” se quedan atrás.

El puerto de Acapulco ha sido sede de importantes eventos disfrazados de informes legislativos, inauguración de obras y asambleas de agrupaciones político-sociales.

Nadie pierde el tiempo.

Los dirigentes del PRI, por ejemplo, hacen todo el esfuerzo para posicionarse ante el electorado y recurren a conferencias de prensa para descalificar al PRD. Pero vayamos por partes.

La semana pasada, el PRI y el PRD se enfrascaron en una guerra de cifras por la elección de comisarios. Las dirigencias de ambos partidos se proclamaron como ganadores y se acusaron de incurrir en ilegalidades. Incluso, una persona perdió la vida en la comunidad Kilómetro 21.

El priista Fermín Alvarado Arroyo ha sido el más protagónico, ya que todo lo ve mal cuando su partido no gobierna el puerto, pero no dice nada de los desaciertos que ha cometido Enrique Peña Nieto al frente de la Presidencia de la República.

Don Fermín, el ex figueroísta y que ahora sirve a los intereses del añorvismo, no le importa realmente Acapulco, sino seguir escalando cargos e incorporar a familiares en espacios gubernamentales.

No olvidemos que ha sido funcionario estatal, magistrado, diputado local y diputado federal, sin que haya realizado una importante gestión que beneficiara a las familias del puerto. Lo suyo es la confrontación y la demagogia.

El PRD quiere seguir gobernando Acapulco más allá del 2018.

Y aunque no ha manifestado su interés en continuar en reelegirse, el alcalde Evodio Velázquez Aguirre ha sido blanco de ataques, tanto del PRI como de Movimiento Ciudadano (MC). Los priistas lo ven con serio peligro para sus intereses, especialmente el grupo político de Añorve.

De hecho, Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante su visita que realizó este domingo al puerto, le pidió a los dirigentes del PRI que dejen a un lado la descalificación y “se den a la tarea de construcción, de trabajo”.

Lo que Fermín Alvarado debe explicar es por qué cada seis años impone a su esposa como regidora y no le da oportunidad a otros cuadros de su partido a ocupar dicho cargo de elección popular, a priistas que por años han hecho talacha en las colonias y comunidades del municipio.

Mancera estuvo en Acapulco como invitado especial de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), que realizó su asamblea nacional, y en el que su dirigente en Guerrero, Sebastián de la Rosa Peláez, manifestó su apoyo al gobernante capitalino como aspirante a la Presidencia de la República.

El diputado Sebastián de la Rosa es uno de los aspirantes del PRD al Senado de la República y encabeza a una fuerte agrupación en la entidad.

Otro que también escogió Acapulco para promocionar sus aspiraciones políticas, fue el senador Armando Ríos Piter, quien rindió su quinto informe de labores legislativas ante un escaso auditorio (800 personas aproximadamente).

Durante su mensaje, el llamado “Jaguar” manifestó su interés de ser “el primer presidente guerrerense de este nuevo siglo” y que se ha estado preparando para ello por la vía independiente.

El senador ex perredista también aprovechó el momento para cuestionar a algunos actores políticos de la entidad y anunció que para el próximo año gestionará 8 mil millones de pesos para el estado de Guerrero.

“No tenemos en el estado de Guerrero una Fiscalía, sí tenemos un fiscal (Javier Olea Peláez) que regularmente sale a dar declaraciones, pero las carpetas de investigación se acumulan en tandas de cientos al mes, cientos de expedientes, que no tienen un perito que investigue, un Ministerio Público que le dé seguimiento real y profundo a la investigación, un analista perito que garantice que hay investigación criminal, no lo tenemos y no lo hemos tenido en décadas”, dijo en una parte de su informe, lo que fue aplaudido por los asistentes.

Así las cosas en Acapulco, la ciudad elegida por los políticos para promocionarse y ventilar sus diferencias.

Y aún falta mucho por ver.

