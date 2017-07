Conocieron la victoria

Reforma disfrutó de su primera alegría en torneo de Juvenil "A"

Iguala, Gro., Julio 4.- La segunda fecha del Apertura 2017-2018 de Juvenil “A” fue con saldo positivo para Reforma, su primera victoria del certamen llegó acompañada de un 3-1 sobre Real Amate que se vio sorprendido en los primeros minutos y conforme avanzó el tiempo se fue recuperando pero no pudo evitar la caída que lo deja entre los últimos puestos de la clasificación sin puntos todavía.

En los primeros minutos del partido Reforma se abalanzó sobre su rival, los espacios dejados por el centro comenzaron a hacer mella hasta que lograron mover las redes con el tanto de Luis Reyes al minuto 9, pero la reacción de Real Amate parecía que llegaba con algunas aproximaciones, sin embargo los “reformistas” siguieron atacando con trazos largos que los llevaron al segundo tanto.

Luis Reyes al minuto 13 se volvió a aparecer en el área para mecer las redes de su rival tras una jugada fulminante; los “amatistas” no tuvieron de otra más que arriesgar para meterse al duelo, su gente en medio campo se puso a trabajar horas extra y finalmente lograron su objetivo al minuto 36 con la anotación de César Salgado; con el 2-1 todavía favorable para Reforma se fueron al descanso del medio tiempo.

En el regreso a la cancha las cosas se pusieron tensas, ambas escuadras buscaron por todos los medios poner el gol que finiquitara esta historia y tras una búsqueda intensa fueron los “reformistas” quienes encontraron liquidar la contienda con el 3-1 que anotó el mismo Reyes al 65 de tiempo corrido. En el resto del tiempo ya no hubo más movimiento en las porterías y todo quedó escrito para los dirigidos por Juan Adán quienes ya sumaron victoria.