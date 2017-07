Reparten las ganancias

Campo Agrícola y Uda Dukla empatan 1-1, tras 80 minutos donde no hubo tregua

Iguala, Gro., Julio 4.- Las ganas de disfrutar la segunda victoria se quedaron para una nueva ocasión, ya que los conjuntos de Campo Agrícola y Uda Dukla se enfrascaron en una contienda que tuvo emociones al por mayor y tras errar jugadas de gol frente al arco rival, después de 80 minutos de juego el marcador fue de empate a un gol, lo cual no los deja nada contentos al disputarse la jornada 2 del Apertura 2017-2018 de la categoría Juvenil “A”.

La actividad arrancó con buenos bríos para Campo Agrícola tras dar un par de avisos a la cabaña de los “duklenses”, esto parecía indicar que la apertura del marcador llegaría pronto, pero en su mejor momento los “guindas” tuvieron una desatención que los dejó atónitos cuando Luis Monterrubio puso el 1-0 al minuto 36; en el tiempo restante no pasó nada y se fueron al descanso del medio tiempo.

En la segunda mitad Campo Agrícola sacó todo su arsenal para buscar el empate, tiros de media distancia, centros al área y llegadas por la banda fueron sus principales herramientas y tanto fue la insistencia que finalmente los “guindas” lograron la igualada en los botines de Jesús Flores al minuto 46.

En el tiempo restante ambas escuadras tuvieron jugadas claras de gol, pero no lograron concretarlas tras las fallas frente al arco de sus ofensores, con lo cual tuvieron que firmar el empate y la repartición de puntos.