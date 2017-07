Muestra CODUC músculo y manifiesta respaldo a Mancera y De la Rosa Peláez

Acapulco, Gro., Julio 3.- En un evento que concentró a aproximadamente 20 mil personas, con motivo de la Asamblea Nacional de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), en uno de los salones del Forum Mundo Imperial de Acapulco, sus dirigentes y militancia resolvió respaldar al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, como candidato a la Presidencia de la República y a Sebastián de la Rosa Peláez para el Senado.

Desde las 9 de la mañana se vio llegar a este centro de convenciones ubicado en la Zona Diamante del puerto a hombres, mujeres y niños que se desplazaron desde las distintas regiones del estado, en respuesta al llamado de su dirigente estatal, Sebastián de la Rosa Peláez.

De manera peculiar, a meses aún de que inicie de manera formal el proceso electoral, se vio abarrotado el gran salón expresamente acondicionado en el Forum del Mundo Imperial, como para dar una muestra del músculo político y capacidad de convocatoria del legislador perredista, de frente a las elecciones del 2018.

Aquí, Mancera Espinosa, quien acudió al evento en calidad de “invitado especial”, también recibió el “Bastón de Mando” por un representante de los pueblos indígenas de Chiapas, quien le manifestó el interés de “caminar juntos en su proyecto político por la Presidencia de México”.

“Esta asamblea resuelve caminar de manera conjunta, hasta donde dé con Miguel Ángel Mancera, como nuestro representante que encabece el proyecto que genere condiciones para transformar y cambiar a nuestro país”, destacó Marco Antonio Ortiz Salas, dirigente nacional de la CODUC, al tiempo de aprobarse de manera unánime este resolutivo.

Fue una serie de discursos, incluido el del síndico de Acapulco, Ilich Lozano Herrera, que precisó que “la CODUC es una organización que se mantiene cercana a la gente y por lo tanto jugará un papel trascendental en la transformación política del país.

“La CODUC buscará transformar el campo mexicano y será un puente para que los programas federales lleguen a Guerrero, y por su puesto daremos los pasos necesarios para llegar fortalecidos al 2018”, indicó.

En su oportunidad, el anfitrión del evento, Sebastián de la Rosa Peláez, dirigente en Guerrero de CODUC, advirtió que si la izquierda pierde en este proceso electoral del 2018, será responsabilidad de Morena, aunque insistió en que el PRD seguirá trabajando para salga unificada en este Frente Amplio Democrático.

Sí advirtió, empero, que de darse esta gran alianza de partidos de oposición, no será encabezada por el Partido Acción Nacional, sino por un perredista.

“Yo no me destapé, la gente fue la que me destapó, porque fue su opinión y no se la puedo impedir, así como también propusieron al jefe de Gobierno de la Ciudad de México (Miguel Ángel Mancera) para que busque la Presidencia de la República”, aclaró el diputado local.

“Esta es la presencia de la CODUC en Guerrero; es la presencia de un trabajo que ha costado muchos años; este es el esfuerzo que estamos realizando en este estado para aportar nuestro granito de arena para llegar con mucha fuerza al 2018, y empujar un proyecto que se está gestando a nivel nacional”, destacó De la Rosa Peláez.

Durante el evento también se le “destapó” como candidato al Senado de la República, lo cual fue respaldado tanto por la dirigencia nacional como por los más de 20 mil asistentes, quienes vitorearon dicha propuesta.

Por su parte, el jefe de Gobierno capitalino agradeció el respaldo de la CODUC y convocó a sumar esfuerzos en torno a una causa común de reconciliación y reconstrucción de México, “porque se lo merece el país”.

“No estamos hablando de un partido político, estamos hablando de que se una la sociedad civil en una sola causa, que le vaya bien al país. Vamos en una sola voz, vamos por México, vamos por un cambio efectivo en un país que quiere reconciliarse con su gente”, dijo mientras recorría una larga pasarela que le permitió dejar el temple e ir y saludar a los asistentes hasta en las últimas filas.

Agregó que su proyecto es de “unidad, de lucha y trabajo conjunto, donde todos están convocados”.

“Me siento muy confiado porque llega un apoyo importante y no le vamos a fallar a la CODUC, vamos a ir de la mano”, ofreció.

Finalmente, la Asamblea Nacional de la CODUC fue clausurada por el profesor Álvaro López Ríos, dirigente nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), organización integrante del Frente Amplio Campesino (FAC), quien también acudió como invitado especial y manifestó su respaldo al resolutivo de la asamblea de respaldar el proyecto de Mancera.

El jefe de gobierno de la Ciudad de México se fue del puerto de Acapulco sin duda alguna sorprendido porque un grupo del PRD pudo convocar a más de 20 mil personas que le manifestaron su respaldo.