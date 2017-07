Clausuran Jornada de Detección de Cáncer Cervico Uterino

Iguala, Gro., Julio 3.- Al clausurar la Jornada de Detección de Cáncer Cervico-uterino por Colposcopia que se realizó del 30 de junio al 2 de julio en este municipio, la presidenta del Patronato del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, pidió a las mujeres cuidar su salud y realizarse periódicamente estudios para prevenir las enfermedades.

En su mensaje, Mercedes Calvo dijo que “Unidos la sociedad y el gobierno se puede avanzar, todos poniendo lo que nos corresponde, como éstas acciones que realizamos en coordinación con el Colegio de Colposcopistas de la Fundación Cruz Talonia y CENACLIV para brindar de manera gratuita estos servicios a la población de bajos recursos económicos”.

Asimismo, la señora Mercedes anunció que del 12 al 15 de julio se realizará la campaña de deformaciones óseas de pies en el Hospital General de Renacimiento en Acapulco, del 17 al 21 de julio de labio y paladar hendido en el Hospital General de Acapulco, del 19 al 22 de julio de prótesis de rodilla en el Hospital General de Taxco y del 20 al 19 de cataratas en el Instituto Estatal de Oftalmología.

La presidenta del DIF Municipal de Iguala, Miriam Mayela Martínez Díaz, agradeció que el gobierno del estado se ocupe para que los igualtecos tengan estos servicios y eso se agradece con el corazón porque nos impulsa a todas las presidentas de DIF municipales a redoblar esfuerzos para mejorar Guerrero.

Durante esta jornada se atendieron a más de 800 pacientes de colonias y comunidades de este municipio y las personas que resultaron con lesiones en el cuello de la matriz se les realizará la electrocirugía para quitarle la parte dañada.

Es importante mencionar que la colposcopia en un estudio muy sencillo de realizar en un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos y el resultado es de manera inmediata y este día también se realizaron pruebas de antígeno prostático para hombres mayores de 40 años.

A nombre de los beneficiados agradeció la señora, Rosa María Ramírez, quien comentó que “nos hacen falta estos servicios en Iguala porque no tenemos recursos para hacerlos de manera particular, pero también a veces las mujeres no hacemos caso de estos programas y desgraciadamente han muerto de cáncer”.

En su intervención la presidenta del Colegio de Colpocopistas de la Fundación Cruz Talonia, Patricia Romero Neri, dijo que el gobernador, Héctor Astudillo Flores y la señora Mercedes Calvo tienen especial interés en acercar este tipo de beneficios a la población de bajos recursos económicos y trabajando de la mano podemos traer muchos beneficios.

A la gira también asistió el firector general del DIF Guerrero, Francisco Solís Solís.