Eventual alianza entre PAN y PRD es promiscuidad política, acusa AMLO

Cd. de México, Julio 3.- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador calificó como una promiscuidad política la eventual alianza del PRD y del PAN de cara a las elecciones presidenciales del 2018 y atribuyó el Frente Opositor “que impulsan el sol azteca y el blanquiazul a la ambición de los líderes de esos partidos que solo buscan el hueso”.

Aseguró que el Frente Opositor no tiene razón de ser, pues el PAN y PRD en sus orígenes son partidos distintos, sin embargo –recalcó- es tanta la ambición de sus líderes que no les importan sus programas, sus ideologías. “Solo les importan el poder por el poder, luchan por el hueso, no por los cambios”, acusó.

López Obrador anunció que el próximo presidente de la República será del sureste, y anunció que desaparecerá el CISEN.

“El próximo presidente de México no va a ser corrupción, ni fantoche, no va a rodearse de guardaespaldas, no vamos a tener guardia presidencial, el llamado Estado Mayor Presidencial pasará a la Secretaría de la Defensa, no habrá espionaje, porque va a desaparecer el CISEN”, describió.

López Obrador también pidió “mandar por un tubo a quienes dicen que en Morena hay mesiánicos, populistas, autoritarios”.

Dijo que el populista como lo interpretan es repartir migajas, pero MORENA lo que piensa es que deben de haber derechos para todos y no debe de haber tanta pobreza, ni tanta injusticia, tiene haber igualdad en el país.

De gira por Mérida, Yucatán, López Obrador lamentó que al PRD se le olvidó el fraude que les hizo el PAN en el 2006 en la elección presidencial.

Al PRD -agregó- se le olvidaron muchas cosas, se aliaron al presidente Enrique Peña igual que al PAN con el llamado Pacto por México que no es más que Pacto contra México.

“Utilizan las mismas prácticas fraudulentas. En el PRD como en el PAN se compran votos, entregan despensas, frijol con gorgojo, trafican con la necesidad de la gente, son partidos políticos”, alertó.