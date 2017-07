Patrulla de Papel

No hace muchos días en Acapulco se vivió una situación que, además de mostrar la realidad del “el corporativismo que viene”, abrió una ventana por la que los reporteros podrán tomar note de lo que ahí se vive y, da la oportunidad también para que “nos” la Opinión Pública” agudicemos los sentidos y leamos las terribles historias de lo que pasa dentro de ese GIGANTE ANCIANO conocido con el extraño nombre de ISSSTE.

Va antecedente. Entre “derechohabientes” de ese mal llamado INSTITUTO se dice que -las siglas del ISSSTE quieren decir “Imposible Solicitar Servicio Solo tramitamos Entierros”-... Ciertamente, para la picaresca mexicana eso es motivo de la risa nerviosa que distingue al mexicano cuando quiere usar el sentido del humor como único bálsamo, sin embargo, para los antropólogos tal cosa es razón para arquear las cejas. En fin, ése es el ISSSTE que conoce la gente.

Ahora, además del enorme problema de la mala atención que ahí se da se ha sumado la -mancha sindicalista- y no queremos decir que las organizaciones sindicales sean malas, nos estamos directamente refiriendo a LA MANCHA SINDICALISTA de ese Instituto de Seguridad Social que, debería estar abocada a proporcionar todas las garantías de salud a sus derecho habientes más, lejos de ello se desentiende de aquellos para convertir las instalaciones en su OFICINA SINDICAL.

No vamos a repetir la queja que reclama el mal trato dado a uno de los reporteros más profesionales y decentes de Guerrero, de eso ya se encargaron periodistas del nivel de Carlos Ortiz y otros, pero si escribiremos acerca de la “lectura” que nos da la agresión no sólo física, al señor Héctor Briseño. Más, si usted, guerrerense amigo, me permite, voy a comentar a grosso modo el asunto para que mis hermanos de Oaxaca lo sopesen.

-la semana pasada, mientras se celebraba un convivió dentro de las instalaciones del ISSSTE en Acapulco, Héctor Briseño, (referido corresponsal) se presentó a esas instalaciones pues había recibido invitación de una trabajadora que le iba a informar sobre el acoso sexual de que ella era víctima, a solo unos minutos de estar ahí, Briseño fue agredido verbal y físicamente, obligándolo a retirarse. La agresión no quedó ahí, una oficiosa mujer subió a sus redes sociales la nota en la que ella (al parecer parte de ese sindicato y presente en el convivió) escribía -el reportero llegó todo sudado y hediondo al convivió y lo corrimos- y agregó, -por eso los matan- ¿Cómo ven?

Acá el punto es que -1.- los miembros del sindicato del ISSSTE en Acapulco dan por sentado que LAS INSTALACIONES del ISSSTE son de su propiedad y que a la hora que ello lo quieran suspenden el servicio para convertir pasillos y oficinas en salón de fiestas 2.- es obvio que el Delegado del ISSSTE en Guerrero no representa ninguna autoridad pues, a casi una semana del conjunto de agresiones al corresponsal de la Jornada, no ha expresado ni un solo gesto.

Como sea, a corto plazo veremos qué el Delegado Mario Moreno le habrá apostado al mejor amigo del político mediocre, -al TIEMPO- aunque, viendo cómo se comienza a mover el corporativismo en México este tipo de empoderamientos de espacios por parte de sindicatos, se dará también en otros escenarios. En menos de un año el PRI habrá reforzado el poder de líderes y cúpulas sindicales.

Ultimo patrullaje.- ¡atención Oaxaca! Se dan ya eventos de INSEGURIDAD que antes no se presentaban, obvio que la PREVENCIÓN no es tema que le preocupe al Alcalde J. Antonio Hernández Fraguas. Para el CNS las alarmas se han activado, los productos de inteligencia comienzan a fluir.

Balazo al aire.- gritos a tiempo...

Greguería.- mientras en otros hospitales los “cubre bocas” son por asepsia, en el ISSSTE los médicos y enfermeras los usan para que no los reconozca el paciente.

Cisne Negro.- Oaxaca, Oax. El mercado mundial de la “caña de la India” se va a la baja, agricultores (sic) de Miahuatalan y otros buscan diversificar y se van a lo que son los opiáceos, eso provocó una guerra trágica, la ciudad de Oaxaca se convierte en zona de riesgo y el gobierno municipal se ve rebasado. Dicen los ediles “nada que un buen mezcal no haga olvidar”

OXIMORON.- verde muy negro.

Haiku.- imagino que

en cada gota de lluvia

viene un beso tuyo. ¡adiós paraguas!