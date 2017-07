Esperan conclusiones reales en Javier Oléa

El dirigente del PRD en Guerrero, Celestino Cesáreo Guzmán, indicó que espera conclusiones reales y convincentes en el informe que rendirá en unos días el fiscal Xavier Oléa Peláez, en torno al esclarecimiento del homicidio de Armando Chavarría Barrera, y que el gobierno demuestre la existencia del equipo de espionaje telefónico atribuido al gobierno que encabezó Ángel Aguirre.

El líder perredista en Guerrero demandó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que frene la campaña negra que emprende en contra del presidente municipal de Acapulco Evodio Velázquez, a quien los priístas acusan de incapaz y de omiso para frenar la delincuencia en ese puerto turístico, y amenazó que de no hacerlo saldrán a las calles para exigir un alto a los ataques.

Cesáreo Guzmán insinuó que hace un año el fiscal Xavier Oléa se comprometió con los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, a esclarecer el asesinato de Armando Chavarría Barrera, “dijo que ya tenía todo listo; nos dijo que los anteriores procuradores de justicia no hicieron nada, ya pasó un año y no ha dicho ni hecho nada”.

De modo que se espera que el anuncio al comparecer ante el poder legislativo “no sea una cortina de humo; espero que sus conclusiones convenzan a la familia, a los amigos, a los compañeros, pero sobre todo que se haga justicia en el caso Chavarría”.

Al señalarle que la viuda de Armando Chavarría, Martha Obeso de Chavarría adelantó que no aceptará los resultados, a pesar de que las conclusiones de la investigación no han sido dadas a conocer, Celestino Cesáreo se abstuvo de dar una opinión “porque no sé qué vaya de decir el fiscal, y por lo tanto no puedo opinar sobre lo que diga el fiscal”.

Insistió en que los perredista exigen justicia en el caso Armando Chavarría, de quien dijo que fue su amigo, “fue mi maestro y mi líder, por eso queremos que se esclarezca la verdad”.

También dio a conocer que hace un año el fiscal le reveló que ya tenía ubicado a uno de los asesinos de Armando Chavarría, “a ese lo voy a agarrar y de ahí voy a esclarecer el caso, pero no ha hecho nada”, indicó.

En relación al escándalo que generó el supuesto espionaje telefónico que se habría registrado durante el gobierno que encabezó Ángel Aguirre Rivero, el dirigente del PRD en Guerrero dijo de entrada que Ángel Aguirre no es del PRD.

Por otro lado, a las publicaciones que ha hecho el PRI en contra del presidente de Acapulco, a quien de entrada responsabilizan por el asesinato del comisario ganador en el poblado Kilómetro 21 del municipio de Acapulco y por omisión al no hacer nada para frenar la inseguridad y la ola de violencia que se registra en ese puerto, el líder del PRD pidió al PRI de Guerrero un ya basta, “ya basta de descalificación y de manchar a los gobiernos del PRD”.

“Ya basta de señalar de manera permanente porque el PRD tiene la fuerza para defender a sus militantes y a sus gobiernos; le pedimos al PRI ya basta de ataques de manera permanente y recurrente con un claro señalamiento en contra del partido, el PRI ha enfocado sus batería para socavar al gobierno de Acapulco y eso no lo vamos a permitir, y si no le paran vamos a salir a las calles”, concluyo diciendo.

Regresar a lo fundamental

El gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó su confianza que con la captura del delincuente apodado “El Tequilero”, el municipio de San Miguel Totolapan y la comunidad La Gavia regresarán a la normalidad, y que con ello seguramente regresarán las familias que fueron desplazadas por la violencia.

El mandatario estatal realizó este jueves una gira de trabajo en el municipio de Coyuca de Catalán perteneciente a la región de la Tierra Caliente, en donde supervisó los avances del nuevo hospital general, la entrega de fertilizante, y la construcción de cuartos en el marco del programa “Un Cuarto Más” que busca abatir el hacinamiento en los hogares.

El titular del Poder Ejecutivo no negó que existan familias desplazadas de la comunidad La Gavia por la violencia y la inseguridad, y atribuyó ese fenómeno a la presencia de la banda “Los Tequileros”.

“La gente que ha salido tiene que regresar, sabemos cuál es el problema de fondo, es un tema que tiene que ver con la delincuencia, hay que terminar con ese tema que ha causado confrontación, temor, agravios, muertes, secuestro, por lo que es un tema que tarde que temprano lo vamos a resolver”.

Asimismo, destacó que la construcción del Hospital General lleva un avance de un 99 por ciento, y que los trabajos concluirán a más tardar en 45 días, y anunció que invitará al presidente de la Repúblicas Enrique Peña Nieto para que lo inaugure.

El nosocomio representa una inversión de más de 400 millones de pesos. Contará con 60 camas más las camas no censables, además de que estará debidamente equipado y con mayor capacidad de atención para la población.

Aclaró que el nuevo Hospital General de Coyuca de Catalán es un proyecto impulsado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, “y lo que me ha tocado es empujarle para que lo terminen, como también lo estamos haciendo con el nuevo Hospital General de Acapulco”.