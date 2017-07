Frank en su Tinta

TODAVÍA no termina de concretarse y el Frente Amplio Democrático por la Presidencia la República ya tiene a dos apuntados: Miguel Ángel Mancera y Juan Zepeda Hernández. El primero, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, no es perredista, pero llegó al cargo apoyado por el PRD. Juan Zepeda es amarillo de pura cepa y acaba de ser candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, donde quedó en tercer lugar, muy por debajo del PRI y de Morena. Otros perredistas que aspiran y suspiran son los gobernadores de Morelos y de Michoacán, Graco Ramírez y Silviano Aureoles, ambos de la tribu de “Los Chuchos” y allegados a Los Pinos…….. SIN EMBARGO, hay que esperar qué dicen el PAN y los demás partidos políticos que se integren al FAD, porque también tienen una lista larga de aspirantes y suspirantes. Entre los panistas destacan Ricardo Anaya (dirigente nacional), Margarita Zavala (esposa del expresidente Felipe Calderón) y Rafael Moreno Valle (exgobernador de Puebla). Por lo que se nota, será un Frente Amplio de aspirantes, pero no tan Democrático…….. A PROPÓSITO de Juan Zepeda (quien la semana pasada anduvo en Guerrero), el periódico El Universal reveló que dos días antes del segundo debate entre los candidatos a la gubernatura del Edomex tuvo una reunión secreta con Andrés Manuel López Obrador. Apunta El Universal: “El 7 de mayo Andrés Manuel le insistió a Juan Zepeda que declinara por la candidata de Morena, Delfina Gómez, y que lo hiciera durante el debate, el 9 de mayo. A cambio, AMLO ofreció al exalcalde de Ciudad Netzahualcóyotl un escaño en el Senado y cargos en el gobierno mexiquense, en caso de ganar. Zepeda le contestó que no, con el argumento de que López Obrador había sido muy rudo y hasta majadero en su trato con el PRD. Esa es parte de la historia de aquella reunión secreta”……. OCURRIÓ en Chetumal, Quintana Roo: La Comisión de Derechos Humanos del Estado inició la queja de oficio por la presunta discriminación ante la colocación de una barrera entre familias que pagaron la cena y las que no, en una cena de graduación del Colegio de Bachilleres plantel Cozumel. El ombudsman del estado, Harley Sosa Guillén, acotó: “Al tratarse de una ceremonia del Colegio de Bachilleres para la entrega de certificados para las y los integrantes de la generación 2014-2017 de ese plantel, y por lo tanto un evento protocolario público, se presume la responsabilidad de autoridades de ese plantel por incurrir en actos que se presumen discriminatorios”……. LAS COMUNIDADES (15) de Iguala estrenarán comisarios y comisarias, luego de que concluyó el proceso de elección. Las nuevas autoridades en los pueblos serán Damián Román Estrada (Ahuehuepan), José Antonio Albarrán Marchán (Álvaro Obregón), Rogaciano Estrada Palacios (Ceja Blanca), Erik Morales Bárcenas (Coacoyula), Enrique Lázaro Salgado (El Naranjo), Elizabeth Martínez Marquina (El Tomatal), Filiberto Campos Mata (Joya de Pantla), Luis Antonio García Flores (Metlapa), Lucila Barrera Díaz (Pantla del Zapotal), Luis Daniel Arellano Ocampo (Platanillo), Anahí Adán Martínez (Santa Teresa), Celso de Jesús Barrios (Tepochica), Erasmo Martínez Delgado (Tonalapa del Norte), Jaime Salgado Salgado (Tuxpan) y Filemón Pineda Aquino (Zacacoyuca)……. SIMPLE dato: Dentro de 363 días (el domingo 1 de julio de 2018) se realizarán las elecciones para Presidente de México, 128 senadores y 500 diputados federales. En Guerrero también serán electos 81 presidentes municipales con sus cabildos y 46 diputados locales. Las elecciones se llevará a cabo en pleno Mundial de Futbol Rusia 2018, el cual inicia el 14 de junio y termina el 15 de julio…….. PUNTO.