Paul McCartney, llega a acuerdo confidencial en demanda contra Sony

Paul McCartney alcanzó un acuerdo confidencial en su demanda contra Sony/ATV Music Publishing LLC en la que reclama los derechos de las canciones de The Beatles.

El acuerdo conocido el jueves gracias a documentos presentados en una corte de Manhattan pone fin al intento preventivo de McCartney, de 75 años, para asegurar que los derechos, otrora propiedad de Michael Jackson, pasen a su propiedad a partir de octubre de 2018.

El juez Edgardo Ramos firmó una orden rechazando el caso, pero accedió a revisitarlo si surge una disputa.

La solicitud de rechazo fue presentada por Michael Jacobs, abogado de McCartney, en nombre del cantante y de Sony/ATV.

No quedó claro cómo afectará el acuerdo a los reclamos de McCartney. No se pudo localizar de inmediato a los representantes del ex integrante del cuarteto de Liverpool para comentar la situación.

McCartney presentó una demanda el 18 de enero en busca de una declaración que constate que puede reclamar más de 260 derechos de autor, incluidas canciones compuestas por él y John Lennon, como: “I want to hold your hand”, “Yesterday” y “Hey Jude”.