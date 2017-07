Eliminan al campeón

Tamarindos da la gran sorpresa y derrota 3-1 al líder Lobos Iguala

Iguala, Gro., Julio 3.- La garra de jugar una semifinal y buscar el pase a la final se vio en el futbol de Tamarindos que dejó fuera de la contienda al once de Lobos Iguala con marcador de 3-1, que era amplió favorito para buscar el bicampeonato.

La semifinal de Cachorros se jugó el sábado por la tarde, en donde los pupilos de “Lacho” García salieron a “cortarse la venas” en cada jugada y los Lobos se pusieron nerviosos a pesar de tener sus opciones de gol, pero no pudieron concretar ante las buenas intervenciones del arquero “albiverde”.

Isael Juárez fue el jugador que se echó el equipo a los hombros tras pelear todos los balones, meter la pierna fuerte y mecer las redes enemigas en 2 ocasiones, mientras que Evan Reza fue el que firmó el tercer tanto de los “albiverdes”.

Lobos Iguala que tocó el balón y probó suerte con disparos fuera del área, se encontró con la muralla del arquero “albiverde” que tapó todo lo que amenazaba con entrar a su meta y el único que perforó su cabaña fue Xoel Pineda, pero ya no hubo para más al quedar los cartones 3-1 en favor de Tamarindos que ahora va en busca del título de Cachorros.