Recuperan el trono

Cañeros, campeón de la categoría Infantil "A"; se impuso en penales 5-3 a Tamarindos "A", tras empatar a 2 goles en una final muy intensa

Iguala, Gro., Julio 3.- La corona de la categoría Infantil “A” regresó a Cañeros tras una batalla épica donde sacó la casta para imponerse por la vía de los penales (5-3) a Tamarindos “A” que fue un digno rival en esta reyerta que se escribió en su tiempo regular con empate a 2 anotaciones, tras este resultado los “leones” lograron sumar la sexta estrella a su dorsal en esta categoría donde certamen tras certamen son protagonistas.

SORPRENDEN CON GOLAZO

En los primeros minutos del encuentro la escuadra de Tamarindos “A” sorprendió a los “leones” con tremendo zapatazo de aire que prendió José Antúnez luego de recibir en los linderos del área grande una pelota que fue rechazada por la defensiva, éste sin pensarlo le pegó para dejar sin oportunidad al meta Moisés Juárez que siguió la dirección de la pelota con la mirada.

Tras el 1-0 al minuto 4 el cotejo dio un giro intenso, la lucha por tomar las riendas del medio campo provocaba que la intensidad subiera como la espuma, el traslado del balón poco a poco se fue poniendo más complicado, esta situación provocó que ambos intentaran con trazos largos y pelotas paradas buscar un pequeño resquicio pero ambas defensivas se portabron a la altura de esta misión.

LLEGO EL EMPATE

Tras una serie de avisos finalmente Cañeros encontró respuesta a su petición del empate luego de un penal a su favor, tras la marcación, a Emanuel Castrejón le encargaron la misión de emparejar el marcador, quien no decepcionó y mandó la pelota al forndo de las redes para decretar el 1-1 que se escribió al minuto 24.

VOLVIERON A TOMAR LA VENTAJA

Previo a terminar el primer tiempo los “tamariinderos” volvieron a tomar ventaja en el marcador, una vez más la pelota parada fue clave, Jared Cambray en un centro al corazón del área cañera anticipó a la defensiva para meter un remate que les devolvió la ventaja al minuto 31, tras esta anotación que significó el 2-1 se fueron al descanso del medio tiempo.

CASTIGAN EN TIRO LIBRE

Para el segundo tiempo los “leones” buscaron afanosamente el empate, al minuto 44 erraron una clara frente al arco y cuando todo estaba más tenso finalmente Cañeros logró el empate a 2 goles, Zaid Román en un tiro libre sacó un disparo que no pudo detener el meta Axel Pérez, en el resto del encuentro ya no lograron hacerse daño ambos conjuntos y los tiempos extra fueron inminentes tras el 2-2 parcial.

NO SE HACEN DAÑO

En los tiempos extra hubo algunas llegadas pero la buena intervención de los porteros evitó que el mercador volviera a moverse, culminado el alargue en esta final del Clausura 2017 la definición por la vía de los penales tuvo que ser necesaria para conocer al campeón.

CAÑEROS FUE MÁS CERTERO

En la definición de los penales los “leones” encontraron el arco tras buenas definiciones que los llevaron al campeonato al imponerse 5-3, por lo que jugadores y cuerpo técnico celebraron con júbilo este logro que los hace recuperar el trono y de paso sanar la herida que tenían abierta desde el certamen anterior donde habían caído 2-0, hoy la historia cambió y ya están de nueva cuenta en la cúspide.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Al término del encuentro directiva de la Liga de Futbol Amateur de Iguala y los invitados premiaron a los tres primeros lugares, así como al campeón de goleo que esta vez se quedó con Alejandro Alcazar luego de sumar 11 goles; el tercer puesto fue para Internacional; Tamarindos “A” se quedó con el subcampeonato y finalmente el capitán de Cañeros, así como sus compañeros pasaron a recibir el trofeo de campeón.

ASÍ INICIARON

Tamarindos “A”: Axel Pérez, Axel Alemán, Carlos Peña, Felipe Salgado, Jared Cambray (c), Jair Carmona, Adolfo Gómez (Ángel Flores), Jassiel González (Luis Martínez), José Ruiz (Alberto Reyes), Josu Antúnez y Eduardo Nájera. DT Carlos Peña.

Cañeros: Moisés Juárez, Christopher Mayorales, Xavier Saldaña, Jorge Barrera, Jesús Ocampo (Cristopher Pacheco) Edgar roñan, Kevin Rosas, Emmanuel Castrejón, Abraham Gama, Yael Linzaga, Daniel Díaz. DT Luis Salgado

Árbitro central, Javier Ramírez; asistente 2, José Bailón; asistente 1, Omar Mastache y cuarto árbitro, Jorge Quezada.