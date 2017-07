Es un privilegio trabajar para dos televisoras: Claudia Lizaldi

La actriz y conductora Claudia Lizaldi dijo sentirse una persona privilegiada ya que ha podido trabajar con dos televisoras a la vez, además de continuar con varios proyectos.

“Este año fue muy privilegiado porque pude estar en dos televisoras al mismo tiempo. El primer fin de semana de marzo estrené, el sábado, “Fábrica de garra” con TelevisaDeportes, y el domingo estuve en TV Azteca con ´Grandes chicos´”.

“Yo hace muchos años tenía un contrato de exclusividad pero me siento feliz de que estamos en un momento de apertura, de que se abran las puertas, de entender que nadie es dueño de nadie”.

En entrevista con Notimex, la ex Big Brother confesó que actualmente se busca hacer una tercera parte de “Fábrica de Garra”, y por otro lado, pese a que le fue “muy bien” a “Grandes chicos”, “no había proyecto para una segunda temporada”.

“Había un proyecto con Mamá Natural que arrancaba en abril pero fue muy complicado por temas de números y patrocinadores. No digo que no se va hacer, simplemente no ha tenido su momento, así que eventualmente a lo mejor sí, a lo mejor no”, reconoció.

Pese a ello, Lizaldi dijo estar muy contenta con su blog: “En internet le ha ido muy bien a Mamá Natural, tiene 2 millones de seguidores en las redes sociales, una comunidad muy fuerte, así que no lo podemos nada más regalar así, lo amamos y cuidamos mucho.

“Estamos justamente en eso, construyendo una comunidad más fuerte con mejor contenido así que estoy muy feliz con este proyecto”.

Por otra parte, la actriz se mantiene en la obra “Extraños en un tren”, “y para este año también tengo dos películas, una ya se estrenó, fue ´3 Idiotas´, aunque ahí hice un papel muy chiquito”

“La otra es “Campeones”, que ya está hecha y espero este año sí se estrene, no es fácil lanzar una cinta a la pantalla grande”.

“Campeones” es dirigida por Lourdes Deschamps y cuenta la historia del director técnico Chucho Ramírez y la hazaña que lograron 21 jugadores menores de 17 años de ganar la primera Copa del Mundo para México.

“La hicimos en 2014 y yo interpreto a Lourdes, su esposa, y es un papel bien padre. Arturo Carmona da vida a Chucho. Ojalá se estrene este año y ya puedan verla”.