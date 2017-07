Educando con Valores

“La autoridad pertenece a quien hace cambiar y no a quien experimenta el cambio: la autoridad es, en lo esencial, activa y no pasiva”

Alexandre Kojève

Considero pertinente abordar las generalidades de conceptos que en cualquier organización se deben analizar y clarificar: responsabilidad y autoridad, pues sin duda es imprescindible, para lograr buenos resultados y alcanzar las metas trazadas, hacer una distinción entre estas dos palabras que muchas veces se prestan a confusión en el uso de las mismas y en la incomprensión en su implementación. Según diversos (as) especialistas, son términos que se encuentran ligados pero son diferentes, y la definición que hacen de cada uno es la siguiente: la autoridad consiste en el derecho a mandar y en el poder de hacerse obedecer, es un poder otorgado de manera formal y está condicionado a la capacidad de cada persona en particular. Ahora bien, la responsabilidad es la obligación de cumplir lo ordenado, es la consecuencia natural de la autoridad, es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar, analizar y valorar las consecuencias de sus actos.

Es de sumo interés prestar atención a la importante distinción conceptual que efectúa Fayol en este tema: para él, la autoridad es “un derecho que la organización le otorga formalmente a los supervisores y, a la vez, es un poder que si bien también otorga la organización, está condicionado a la capacidad de cada jefe en particular”. Es decir, que se hace la distinción entre una autoridad legal que otorga la organización y otro tipo de autoridad, -la personal-, cuyo ejercicio queda enmanos del propio supervisor, quien para ejercerla deberá poseer ciertas condiciones personales que Fayol identifica en la definición que antecede. Los criterios generalmente aceptados, hacen la distinción entre el o la líder formal que es quien tiene la autoridad conferida por la organización y el o la líder informal, que es aquel (aquella) que logra que sus compañeros (as) le apoyen y sigan. La situación ideal, –al igual de lo que estableciera Fayol-, es que el (la) líder formal obtenga también la “autoridad” informal. El autor ya citado realizó un preciso desarrollo del concepto de responsabilidad y de su estrecha relación con el ejercicio de la autoridad: “No se concibe la autoridad sin la responsabilidad, es decir, sin una sanción -recompensa o penalidad- que acompaña al ejercicio del poder. La responsabilidad es un corolario de la autoridad, su consecuencia natural, su contrapeso indispensable. En cualquier lugar donde se ejerza la autoridad, nace una responsabilidad. La necesidad de sanción, que tiene su fuente en el sentimiento de justicia... (se aplica) en beneficio del interés general, (dado que) es menester alentar las acciones útiles e impedir las que no tienen ese carácter”

En la actualidad, el tema de la autoridad está ampliamente discutido e investigado, lo que permite rastrear y pensar tensiones inherentes a la transmisión del conocimiento y a la responsabilidad adulta frente a las nuevas generaciones. Está demostrado que la delegación de autoridad debe llevar asignada la responsabilidad correspondiente, pues los derechos tienen que ser acompañados de “obligaciones” y “metas concretas”. Se ha llegado a la conclusión de que la autoridad sin responsabilidad es el principio del fin de toda organización y de abusos totalmente incontrolados. Es importante también comprender que la delegación de responsabilidad no nos exime del cumplimiento de la misma ante los mandos que nos la delegaron a nosotros (as). Este punto es de primordial importancia percatarnos que no debe ser olvidado en ningún caso que somos responsables de la delegación de responsabilidad y de los resultados de esa delegación ante nuestros superiores.

Uno de los problemas más graves detectados en las organizaciones es que se ha renunciado al sentido de responsabilidad, al tiempo que se ha perdido el sentido de autoridad. Esto es más que evidente en el sector educativo, donde temas de fondo como la cobertura y calidad de la educación, la elevación permanente de la calidad del cuerpo docente, el buen uso de la evaluación, o la formación en valores y el cultivo del sentido estético, son llevados a segundo plano, ignorando la esencia de la tarea educativa. La autoridad se ha perdido tanto en el sentido de que quienes deben ejercerla no la ejercen y quienes deben acatarla no la acatan, como en el sentido más profundo de que pretendemos ejercer la autoridad por la autoridad: el sí porque sí o el no porque no; pero eso ya no es autoridad, eso ya no es disciplina, es puro y simple autoritarismo. Es verdad que para que la autoridad sea realmente autoridad y, sobre todo, para que sea parte de un proceso educativo y formativo, debe ser una autoridad razonada y razonable… pero esto se aplica a todo lo que concierne al ámbito ya mencionado, y a las interrelaciones entre todos los actores educativos. Es evidente que, -como parte de su aprendizaje a vivir en sociedad, a convivir-, niñas, niños y jóvenes deben aprender a enfrentar límites y normas, a seguir ciertos criterios de convivencia que reflejan los acuerdos sociales del momento. Las normas o límites son un ejercicio de autoridad y, por supuesto, suponen una disciplina; pero para que cumplan su propósito educativo deben sustentarse no en el mero autoritarismo sino en razones que, -aún cuando las y los estudiantes puedan no compartir-, tienen derecho a conocer y a discutir; pero también es cierto que para lograr que el alumnado entienda y ponga en práctica estas normas de conducta y convivencia, nuestro ejemplo es primordial e indispensable.

Es necesario recalcar que la responsabilidad es una realidad bien concreta, que irrumpe en la vida cotidiana y que se traduce en cada uno de los actos del ser humano: cuando descubre esta responsabilidad, que se traduce en todos los actos de un ser humano, se avanza en la formación integral del ser y se establecen compromisos de vida, que aportan de manera significativa al logro de una mejor sociedad. Por todo lo anterior, mi admiración, reconocimiento, agradecimiento y cariño a Miguel Ángel Ortiz, con quien tengo la oportunidad de colaborar cada viernes en televisión local, en punto de las diez de la noche, por el décimo aniversario del programa “La noche”, y al Regidor de Obras Públicas del Ayuntamiento de Iguala, Lic. Rafael Domínguez, por el merecido reconocimiento que dicho programa le otorgó, por su gran trayectoria como servidor público… los dos son ejemplo de responsabilidad, y de la gran autoridad que a través de su actuar han forjado.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.