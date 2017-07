Parlamento

El nombramiento del maestro Hipólito Ceballos, como director de Cultura de Iguala, generó diversas reacciones en la comunidad cultural. De inicio hubo una sensación de desaire del gobierno municipal que encabeza Herón Delgado Castañeda hacia los creadores y promotores culturales de esta ciudad, debido a que al maestro Hipólito, no se le identifica con algún grupo o actividad cultural y lo primero que pasó por muchas cabezas llenas de enojo y confusión fue que su nombramiento era un compromiso político.

Sin embargo, el maestro Hipólito es integrante del grupo de Poetas y Declamadores Yohuala (PODERYO), lo que también genera la suspicacia de que podría estar llevando agua para ese molino o para el Festival Franciscano en el cual participa; que habrá sesgo pues. Sin embrago considero que es justo otorgarle el beneficio de la duda y esperar a que desarrolle su trabajo.

Lo que si no creo conveniente es de que empiece a reunirse de forma separada con grupos, asociaciones o promotores culturales. Lo correcto es que convoque a una reunión pública de manera institucional a toda la comunidad cultural y ahí presente su plan de trabajo, que con toda seguridad incluirá política cultural transversal, para el municipio.

Su plan de trabajo contemplará seguramente le emisión de una convocatoria para la conformación del Consejo Municipal para la Cultura y las Artes de Iguala, que habrá de incluir promotores y creadores, no necesariamente con amplia trayectoria, pero sí con visión y misión de servicio a la comunidad cultural.

Si trabaja de la mano con este Consejo, y si lo dejan trabajar también, claro; es decir, que su nombramiento no sólo sea un membrete, lo cual no creo, pues por lo poco que conozco al maestro Hipólito, es una persona seria y no se dejaría manipular de ninguna manera; estará dando excelentes resultados.

El maestro Hipólito Ceballos, tiene la oportunidad histórica de ser un punto de encuentro para la comunidad cultural, un medio por el cual enlazar al gobierno municipal que tiene la misión y compromiso de impulsar el desarrollo artístico, cultural e histórico del municipio. Tendrá que buscar la etiquetación de un recurso económico, un fondo con el cual se pueda patrocinar publicaciones de libros, exposiciones, tertulias, pero sobre todo, talleres de profesionalización.

Desde este espacio doy mi voto de confianza al maestro Hipólito Ceballos y le recuerdo que en caso de no poder llevar adelante algunas de estas sugerencias, no habrá de pasar nada, pues la comunidad cultural de Iguala, seguirá trabajando de manera independiente como hasta hoy, porque los que estamos inmersos en esta actividad, sabemos que sólo la cultura y el arte pueden salvarnos de la barbarie.

