Pediatrucos… y algo más

En un video de casi 8 minutos y que se hizo viral hace 2 días, se anunció la formación de un grupo de autodefensas del estado de Quintana Roo, debido a “la creciente inseguridad provocada por el gobierno actual, en la que el gobernador Carlos Joaquín González encabeza el nuevo cártel en este estado, minado de delincuentes poblanos, expertos financieros en lavado de dinero y encabezado por Juan Vergara, la rata de Puebla, hoy ocupando el puesto de Secretario de Finanzas, para desviar y robarse la riqueza de este estado y así, poder financiar gran parte de la campaña del corrupto y ratero Rafael Moreno Valle, el brazo armado de éste cártel de Carlos Joaquín González, está conformado por el fiscal Miguel Ángel Pech Cen quien brinda protección a los propios judiciales y agentes del ministerios público quienes tienen más de 43 órdenes de aprehensión desde hace más de un año y dos meses bajo los expedientes 075/2015 y que el fiscal Miguel Ángel Pech Cen se niega a ejecutar en pleno desacato a las leyes judiciales. Hemos decidido hacer público el proyecto de conformarnos autodefensas del estado de Quintana Roo y hacemos una extensa invitación a todos y cada uno de los ciudadanos a unirse a este proyecto para defendernos de los continuos ataques ejecutados por el cártel de Carlos Joaquín González y su brazo armado de la policía judicial. Este proyecto nace de la iniciativa de 20 empresarios de este estado, todos conocidos y cercanos al gobernador ya que ellos, apostaron por el nuevo gobierno y se han dado cuenta del accionar criminal del propio gobernador, debido a estas traiciones, se han reclutado ya a más de 200 autodefensas que ya están infiltrados dentro de la ciudadanía, dentro del mismo gobierno e incluso, ya tienen presencia dentro de la misma policía ministerial, estas personas, están listas para actuar de la manera que sea necesaria para defender el estado de derecho que es violado una y otra vez por este gobierno de Quintana Roo, esto, no es un llamado a tomar las armas, al menos, no en este momento” En Guerrero, está sucediendo algo similar, el fiscal no actúa contra los delincuentes, quienes siguen actuando impunemente ante la pasividad del gobernador que no da pie con bola. ¿Qué esperan para actuar?, ¿Quieren que los empresarios guerrerenses y la ciudadanía en general también se unan y creen sus propias autodefensas?

DON CHIMINO.- Su tío Miguel de mi compa Chón se tomó hartos coñas con sus cheiseres y se puso paticón de sus andadas en los yunaites. Yo, casi le aguanté el paso con los coñas y Chón con los whiskeys que le enjaretó su tío por andar pidiendo cheves que, en l´horita se olvidó de ellas cuando sintió que ya se taba poniendo japy con el mentado whiskey, enclusive, el pinchi Chón de tan fino que se sentía de tar tomando esa cosa, hasta se sentaba cruzadito de pierna el muy presumido, se enderezaba todito como sacando el pecho y hasta alevantaba la cabeza como estirando el pescuezo mientras tábamos oyendo sus historias del tío que asegún se vino pa México de nuez porque le dijieron de unas medecinas pa curarse de la visícula quesque porque ya lo queren operar y él le saca al cuchillo. Y que nos dice el tío: “Allá en la companía onde yo chambeo año con año nos hacen chequeo de todito, nos hacen análises, nos ponen los rayos en los pulmones, nos revisan con un aparato toda la panza y nos chequean de la próstata. Yo, ni madres que sabía cómo era la chequeada de la mentada próstata hasta que llegué con el urólogo que sin decirme agua va se fue directo al asunto, “¡bájese el pantalón y los calzones hasta los tobillos!” Me ordenó, y yo, como no queriendo la cosa que le digo ¿Pos que me va a hacer oiga? “Le voy a hacer un tacto por su recto para valorar su próstata, tírese en esa mesa recostado sobre su izquierda y doble sus piernas acercando las rodillas al abdomen”, me dijo, mientras yo pensaba que ya se me había llegado la hora de perder y que le digo: con cuidado médico porque es mi primera vez y no sé cómo vaya yo a reaccionar, ¿no duele? ¿no se me irá a salir un pedo oiga? Es que anoche me chingué una cazuelota de bins de los negros que me mandaron de México y pos ando muy aventado pues´sn. Si quiere puedo venir otro día, cambéeme mi cita y asina no vengo tan pedorro, ¿cómo ve? P´al caso que me hizo pinchi doctor, cuando miré, se taba enjaretando unos guantes en sus manos, luego, agarró un tubote como de pasta de dientes gigante, que le apachurra y que sale un como churro medio trasparente, que se lo pone en un dedo y que se me acerca, yo, temblaba como gelatina a medio cuajar, sentía que sudada toda mi frente y como tenía mi cola al aire hasta el fufurufo se me enfrió. “Afloje el cuerpo, no se ponga duro, no puje, le voy a untar un gel en su ano y le voy a introducir mi dedo para chequear su próstata, no se mueva”, me dijo. Cerré mis ojos, los apreté con todas mis fuerzas, solté mi cuerpo, de pronto sentí lo frío del mentado gel en mi cicirisco y una sensación que nunca en mi vida había sentido, era como si estuviera yo obrando, pero pa´dentro, en eso, mis ojos se abrieron toditos y sentí como si las piedras de mis ojos se me botaran como muñeco descompuesto o como el mentado Chuky. “¡No le apriete! ¡Relájese!” Que me dice el médico. Yo no le quería aflojar mucho porque sentía que se me iba a escapar un gas con premio, lo bueno que no se tardó mucho y al terminar, me dijo que me citaría cada 6 meses que porque la había sentido un poco inflamada a mi próstata. Y así le hice, cada 6 meses jui, sino que un día que me tocó chequearme, el médico que me había estado chequeando se ´bía ido a un congreso no sé a dónde, y, cuando miré al nuevo doctor, quise salir corriendo: era un moreno, de raza africana, como de casi 2 metros de altura, traía una bata blanca sobre su traje azul con camisa rosa y corbata con corazoncitos de colores. Y que me dice: su doctor fue a un congreso y me pidió que yo atendiera a sus pacientes, así que ya vi su expediente y tengo que checar su próstata. Cuando le vi sus manazas, pensé que me iba a desgraciar todito y le dije que mejor regresaba otro día, cuando ya viera llegado mi doctor. Y que me dice, “no puede posponerse su cita porque le puede caer cáncer, bájese sus pantalones, sus calzones y agáchese como agarrando el suelo”. Mientras hacía lo que me decía, vi que se puso unos guantes tan grandes como de portero de soquer, cuando me empezó a embadurnar todas mis pompas, y a decirme “tranquilo Jhony, tranquilo Jhony” Que le digo: ¡oiga yo no me llamo Jhony! Y que me dice, “¡noo, Jhony me llamo yo!”…, Con los calzones y pantalones a medio subir, salí despavorido del mentado consultorio, pos adivinar qué pinches intenciones tenía el julano ese conmigo y como ni molestias tengo por lo de la mentada próstata, preferí no regresar porque yo soy machín y no me gusta andar pasando vergüenzas, como además, tengo piedras en la visícula y ya me quieren rajar, mejor nos regresamos pa trás, pa México, a mi tierra, y ya me dijieron de un yerbero que deshace las piedras y que tiene una medecina muy buena pa la inflamación de la próstata. La mera verdá no recuerdo si eso pasó o tuve una pesadilla, porque, eso sí, me gusta el trago y cada 8 días nos las ponemos con unos compas, sea tragando carne asada en la casa o nos vamos en la troca a la playa a pistiar hasta quedar tirados en la arena” Pos adivinar si jue cierto o nos cuentió el tío Miguel, que cuando se quitó su sombrero pa rascarse la cabeza, miré que taba bien pelón de su maceta, apenas unos cuantos pelos de la mitá pa tras, y dije para mi mismo: este tío, si que tiene cabezota de rodilla. Jiar, jiar, ¡Ah qué cosas! Y, pos ya me paso a retirar, áhi nos pa l´otra, graciotas.

CÓLICOS DEL BEBÉ.- Cuando un bebé llora desconsoladamente sin que nada detenga su llanto, los papás y toda la familia se preocupa mucho, tanto que mucha gente interviene con sus comentarios y sugerencias, algunas mamás primerizas casi se ponen a llorar junto con su bebé porque no atinan a mejorarlo. Cuando recurren con los médicos, casi siempre les recetan diferentes gotas para cólicos, incluso algunos, pensando en que las molestias son por reflujo gastro esofágico, les recetan medicinas para dicho problema sin haber hecho ningún estudio, sólo por suposición. Un niño con problema de cólicos, debe ser estudiado para tratar de identificar la causa de los mismos y no sólo darle uno, dos o hasta tres medicamentos para intentar mejorar sus molestias, sin conseguirlo. En la gran mayoría de los bebés, los cólicos se les quitan al cumplir los 4 meses de edad porque, justo a esa edad, el intestino del bebé ya está más maduro. Es normal que el bebé presente molestias, chilliditos de sus tripitas o intestinos cuando está siendo amamantado al seno materno y podrían necesitar de algunas semanas para adaptarse a la leche de la madre quien, si no está tranquila, si está muy ansiosa, o angusiada, puede contribuir a las molestias del bebé al darle de comer de su seno. Hay varias causas que pueden generar cólicos en los bebés como por ejemplo la presencia de infecciones intestinales, parásitos, levaduras, intolerancia láctea o alergia a alguna proteína de la leche. El bebé que tiene cólicos llora y busca con su boquita mamar para consolarse, la mamá muchas veces piensa que el bebé llora por hambre y le da de comer a cada rato lo cual empeora el problema porque aumentan las molestias y pueden hacer que el bebé empiece a vomitar. Un bebé con cólicos puede evacuar con frecuencia, casi cada que come o bien tardar de 2 a 3 días para evacuar lo cual lo hace con muchas molestias, incluso, hay bebés que estando dormidos, se la pasan pujando. Lo más importante para cuando un bebé llora mucho por cólicos, lo que se debe hacer es una buena exploración física y un estudio en fresco de el excremento recién emitido para, en base a ello, decidir el tratamiento.