Es la primera vez que recibo un cumpleaños fuera de mi natal, Ciudad de México, aunque según el Acta de Nacimiento expedida por la oficina del Registro Civil de Iztacalco, al terruño se le conocía como Distrito Federal y Capital de la República, situación de orden política que no ha perdido. En la misma se asienta que mis padres: el médico Fortino Rentería Meneses y la señora, María Arróyave Vázquez “presentan a un niño vivo que nació el 30 de junio de 1937 a las 7:00 horas.

Jamás ha sido mi interés quitarme los años, por lo tanto hoy saludo mi entrada a la década octogenaria con el vigor, el entusiasmo y el optimismo que siempre me han acompañado en este tránsito. Más lo saludo con la amalgama de mi esposa Silvia, de mis hijos Teodoro y Gustavo con sus parejas Meritxell y Yenni y los nietos, María José, María Fernanda, Gustavo y Arnau, demás familiares, incontables amigos y conocidos. Desde luego no soy monedita de oro y por ahí habrá algunos que no respondan a mi mano extendida, ello no obsta para asegurarles que creo en la unidad familiar, social y profesional.

De ninguna manera, me siento anciano, me atengo o recurro a lo que publicaron, primero el consuegro Joan Vila y luego el hermano, Carlos Fernando Ravelo y Galindo, mismos que se refieren a la MADURESCENCIA. Relatan: Sí miramos con cuidado podemos detectar la aparición de una franja social que antes no existía: la gente que hoy tiene entre cincuenta y setenta años, y agrego 80 o más, a este grupo pertenece una generación que ha echado fuera del idioma la palabra envejecer, porque sencillamente no tiene entre sus planes actuales la posibilidad de hacerlo.

Se trata de una verdadera novedad demográfica parecida a la aparición en su momento, de la “adolescencia”, que también fue una franja social nueva que surgió a mediados del siglo XX para dar identidad a una masa de niños desbordados, en cuerpos creciditos, que no sabían hasta entonces dónde meterse, ni cómo vestirse.

La gente mayor comparte la devoción por la juventud y sus formas superlativas, casi insolentes de belleza, pero no se sienten en retirada. Compiten de otra forma, cultivan su propio estilo. Están en la MADURESCENCIA.

En 1937, gobierna el patriota presidente Lázaro Cárdenas del Río, entre otros acontecimientos históricos, rescato algunos: El 24 de febrero, por primera vez se conmemora públicamente el Día de la Bandera ante le monumento de Vicente Guerrero; El 23 de junio, el general Lázaro Cárdenas del Río expropia los ferrocarriles y crea la compañía Ferrocarriles Nacionales de México y el 22 de julio de 1937 México acoge a 500 niños españoles exiliados por el franquismo.

Creo que ya lo platique alguna vez, vale repetirlo: cuando una reportera le preguntó al que fuera gran cómico José Antonio Hipólito Espino Mora, “Clavillazo”, si no tenía pena con tantos años de edad, el histrión le contestó sonriente: “más pena me hubiera dado no haber llegado a estos años”

Gracias a la vida, a mi familia, a los amigos y a todos los que se han tomado la molestia de hacerme llegar sus felicitaciones, sobra decir que las más numerosas han sido al través de la Internet. Lo dicho: estamos en la feliz MADURESCENCIA.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx