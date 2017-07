Parece que titular de Obras Públicas sólo hace trabajo de oficina: Nicolás

Iguala, Gro. Junio 30.- La secretaria de Obras Públicas de Iguala, Raquel Flores Muñoz, parece que sólo hace trabajo de oficina y no de campo que beneficie a la población igualteca.

Lo anterior señaló Nicolás Guerrero González, quien exigió a la funcionaria resolver los problemas estructurales, baches y socavones que hay en las calles de las colonias populares.

Guerrero González aseguró que en las colonias 15 de Septiembre y Francisco Villa, las calles están intransitables con el riesgo de que presenten accidentes

"Hemos venido a ver a los regidores para que nos echen la mano e intervengan con el presidente Herón Delgado Castañeda para que le ordene a Raquel Flores que se ponga a trabajar, que atienda las necesidades primordiales de las colonias, las cuales tienen sus calles desechas por las constantes lluvias.

“No hay rastreos, no hay aplicación de tepetate en las calles. Estamos totalmente abandonados, principalmente en las colonias 15 de Septiembre y Francisco Villa. Las calles están totalmente destrozadas, por eso estamos aquí en este ayuntamiento para ver qué autoridad nos puede echar la mano”.

“Le pedimos al presidente municipal Herón Delgado Castañeda que ponga a los funcionarios a trabajar y no sean nada más de escritorio, que vayan al campo para que tenga buenos resultados, para que el alcalde tenga algo que informar en su informe, porque de no ser así, cómo la ciudadanía podrá creer que el gabinete de Herón Delgado está trabajando”.

"El gobierno debe estar al pendiente de todo, tanto de la limpieza de los canales como el mantenimiento de las calles. La gente más pobre es la que sufre estas consecuencias, por eso, se le pide el apoyo a la autoridad, para que a través de sus funcionarios atiendan a la población y no se la pasen tomando café en los restaurantes”.

Por todo lo anterior, estamos pidiéndoles a todos los regidores que apoyen, intervengan y toquen las puertas, para que la atención ciudadana tenga resultados de manera puntual, porque no se ve trabajo de parte de ellos.