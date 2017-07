Monitoreo Político

Que tal estimados lectores, les saludo con mucho gusto y les comento que el gobernador de Guerrero inauguró la 24 Expo Convención Nacional del Transporte Urbano y Suburbano de Pasajeros 2017, en donde agradeció su presencia y decisión a los transportistas de regresar nuevamente a Acapulco. El mandatario estatal destacó que hay un notable mejoramiento del transporte público en el país, se ve diariamente en las calles, en las ciudades y también en esta intención que hay de hacer transporte públicos más eficientes, más modernos, más cómodos, más agradables para los ciudadanos del país; Para el estado de Guerrero, que los transportistas realicen esta reunión en Acapulco, nos ánima, nos entusiasma y deseo que su reunión sea muy exitosa, es un buen tiempo para estar en Acapulco, tiene el puerto un clima extraordinario, eso hace que lo disfruten y que tengan una excelente estancia durante estos días en la Expo-Convención de la Conturmex, finalizó el Gobernador Héctor Astudillo Flores..!!

Pasando a otro tema, está por crearse la Agencia Nacional Marítima de México, con esta la Secretaría de Marina deberá de tomar el control de todos los puertos del país y así poner orden en espacios que se convirtieron en coladeras para el contrabando, la entrada y salida de precursores químicos usados en la fabricación de drogas y lo que se puede llevar a través de los mares; esta decisión es muy importante porque tiene que ver con la urgente necesidad que tiene México de que los especialistas de cada una de las áreas se aboquen a lo que saben hacer, ya no se puede estar inventando y no se puede estar improvisando para tratar de solucionar los problemas.

Mal les va a los espacios en donde las ocurrencias electorales han empoderado a futbolistas a artistas o a “supuestos” candidatos ciudadanos que en realidad fueron migrados de institutos políticos en donde algunos dejaron de participar por las mañas que lograron desarrollar tenemos que aprender a ver lo bueno y dejar de insistir tanto con lo malo, es muy positivo que finalmente sea la Marina de que se haga cargo de la vigilancia y lo que sucede en esas zonas limítrofes entre lo que es el agua y la tierra en el territorio nacional.

Ya no se puede estar dejando el país en manos de ocurrentes, es el único que tenemos y ¡tenemos el compromiso de entregarlo en mejores condiciones a las siguientes generaciones!

Pasando a otro tema “no hay porque dar tanto brinco estando el suelo tan parejo”, estamos cerrando una semana que pudo ser de resultados de análisis de reflexión y de ver qué tipo de gobiernos tienen la capacidad de construir, quiénes habrán de ser las próximas autoridades y quiénes habrán de integrarse a los próximos congresos en los estados de Veracruz, Nayarit de Coahuila y del Estado de México; lo que tienen que revisar las autoridades del Instituto Nacional Electoral y los miembros de la sociedad así como tomar en cuenta la opinión de los partidos políticos es si vale la pena o no conservar dentro de la legalidad del papel que han venido jugando los desastrosos resultados de los programas de resultados electorales preliminares que en algunos casos han provocado incluso violencia verbal al interior de las comisiones electorales las encuestas y todo lo que está contaminando una decisión que debe de ser totalmente ciudadana.

No se va a comparar jamás la pulcritud y la puntualidad con la que se desempeñan los ciudadanos que en algunos casos sin militar en ningún partido político creen en la democracia y después de ser insaculados acuden a los procesos electorales en su calidad de funcionarios de casilla y que son vigilados si colaboran con los representantes de los partidos políticos y de los candidatos, desde las ocho de la mañana o minutos antes de que se instale la casilla hasta que se entrega el paquete totalmente contabilizado es ahí donde se da el verdadero resultado lo que diga el PREP lo que digan las encuestas son puros inventos para sacarle dinero a la democracia..!!

Algo que me ha llamado mucho la atención es en torno al rol de las Fuerzas Armadas en la democracia mexicana por la versión que se insiste de un Vidal Soberón que es el actual secretario de Marina o de Salvador Cienfuegos que es el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional como posibles o futuros aspirantes a la Presidencia de la República, yo creo que es muy interesante entender que un General Secretario o un Almirante Secretario de verlo bien no van a cambiar esa maravillosa vida que tienen hoy al haber alcanzado el máximo mando que se puede tener en el Ejército o en la Marina por una vida política llena de vanidades llena de contrastes, esto lo comento estimados lectores porque las Fuerzas Armadas lo que están buscando en nuestro país es poder generar las condiciones para que haya democracia es decir, no son las Fuerzas Armadas las que hacen la política en México, al contrario son las que generan las bases para que haya política en este país.

Creo que vale la pena apreciables amigos que no nos confundamos con mentiras, que no nos confundamos con falsas ideas de una “imposible” aspiración por un Salvador Cienfuegos por un Vidal Soberón para ser candidatos a la presidencia de la República, nuestras Fuerzas Armadas no participan en el ejercicio democrático, de esta manera no hay que confundirnos y aclaro que no es porque no tengan capacidad no porque tengan la altura por supuesto que la tienen las Fuerzas Armadas no pertenecen a ningún partido político, las Fuerzas Armadas no se dedican hacer política, las Fuerzas Armadas le dan solución a las sociedad y una solución mayor porque precisamente son “algunos políticos” los que no les están dando solución a los grandes problemas nacionales no hay tiempo de hacer política para nuestras Fuerzas Armadas..!!

Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooo..!!