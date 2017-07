No preocupan al PRD quejas interpuestas por el PRI contra Evodio Velázquez: Cesáreo

El Comité Ejecutivo Estatal del PRD asegura tener “las fuerzas necesarias” para defender en todo momento las acciones que emprende el Ayuntamiento Municipal de Acapulco, tanto que les “tiene sin cuidado las denuncias que han presentado sus adversarios políticos del PRI”.

En entrevista, el dirigente estatal del PRD en Guerrero, Celestino Cesáreo Guzmán, manifestó que el PRI no podrá socavar al gobierno municipal que encabeza Evodio Velázquez Aguirre, al presentar denuncias que calificó como infundadas.

Mencionó que todo el pleno del Comité Ejecutivo Estatal refrendó su fuerza política para defender al alcalde porteño de las acusaciones del PRI, por lo que aseguró que están dispuestos los militantes a salir a las calles de Acapulco a defender al presidente municipal y que ya no que permitirán que Heriberto Huicochea Vázquez ni Fermín Alvarado Arroyo, estén atacándolo bajo el mando del propio gobierno estatal.

“Las agresiones contra el alcalde de Acapulco no es un asunto de confrontación, nosotros estamos defendiendo al gobierno del PRD y a los perredistas, ese es nuestro papel y le decimos al PRI que el PRD ha sido mesurado, en el Congreso hemos votado las iniciativas del gobernador, los municipios tienen relación institucional con el gobierno y ante eso tenemos una agresión permanente en contra del gobierno de Acapulco y eso no lo vamos a permitir, pedimos que le pare, que el gobernador ponga orden porque me queda claro que Fermín y Huicochea no se mandan solos, si no saldremos a las calles a defender el gobierno del PRD”.

Cesáreo Guzmán comentó que su partido ha sido cauteloso en diversos temas, por lo que espera que pronto los priistas dejan de agredir a la administración municipal de Evodio Velázquez Aguirre, ya que todo su juego político es para distraer la atención del mal desempeño que ha tenido el gobierno estatal en el tema de seguridad.