En total son 19 conjuntos que no han pagado su participación en la Liga de Futbol Amataur de Iguala

Iguala, Gro., Junio 30.- Una vez más la Liga Amateur de Iguala hizo público y como último aviso que los equipos que no han cumplido con su cuota de participación, será pérdida de partido jornada tras jornada.

La semana pasada hicieron público el anuncio de varios equipos, en donde algunos ya cumplieron con ese compromiso de cubrir su cuota, por lo que se salvaron de perder su encuentro que disputaron en la jornada anterior.

Ahora en la nueva lista son 10 equipos de Tercera Fuerza los que no han pagado su cooperación, Alacranes, Barcelona, Deportivo Tomatal, Real Tomatal, Burócrata, Grupo Lala, Panteras Negras, Real Felinos, Real Fernando Amilpa y Villa San Nicolás.

En Segundo Fuerza los planteles que hasta la fecha seis no han cubierto su cuota son 24 de Febrero, Barrio de las Flores, Chevrolet Iguala y Estrellas del Unión.

En la categoría de Primera Fuerza, que es la más cotizada en el balompié tamarindero, en donde los clubes son los que dan apoyo a los jugadores, los tres planteles que no han pagado su participación son 20 de Noviembre, Covivesa y el leganderio equipo del Unión Iguala.

En la rama femenil los equipos que no han cumplido con este requisito son Chevrolet que va de líder en el campeonato y el Deportivo Arteaga, por lo que tendrán que cubrir su participación.