Van por su boleto

Campo Agrícola y Real Sociedad buscarán calificar hoy a la liguilla

Iguala, Gro., Junio 30.- Hoy viernes se estará jugando la décima cuarta fecha del campeonato de Veteranos de la Liga Amateur de Iguala, en donde las escuadras de Campo Agrícola y Real Sociedad son las que van en busca de la calificación que los lleve a la gran fiesta futbolera.

Los equipos que ya están en la liguilla son el campeón Nueva Alianza, Unión Iguala y Construcciones Arquisaar; el Campo Agrícola y Real Sociedad son los que están cerca de conseguir su calificación, por lo que esta tarde van en busca del triunfo y esperar la combinación de resultados para obtener su boleto.

Los encuentros de la fecha 14 son los siguientes, Legión Tepecoa se enfrentará a la oncena del Cesvi Universidad; Campo Agrícola se estará viendo las caras con El Expecialista, en donde estos últimos necesitan ganar para seguir peleando por un boleto a la gran fiesta.

Real Sociedad no tendrá una tarde tranquila, ya que su rival se llama 24 de Febrero San Juan que no juega mal, pero los resultados no se le han dado y hoy van por los tres.

Sporting es otro de los planteles que quiere sumar puntos y se enfrentará al Barcelona; el campeón invicto Nueva Alianza tendrá como rival al conjunto de Construcciones Arquisaar y cierra el viernes futbolero el duelo entre Unión Iguala y la oncena de Dorados.