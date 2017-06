SEG no ha recibido petición para adelantar cierre del ciclo escolar

Chilpancingo, Gro., Junio 29.- La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha recibido ninguna petición para adelantar el cierre del ciclo escolar por problemas de violencia e inseguridad, aseguró José Luis González de la Vega, titular de la dependencia estatal.

Informó que el ciclo escolar concluye oficialmente el 21 de julio, y que la mayoría de las clausuras iniciarán a partir de la próxima semana porque, “siendo francos”, en casi todas las escuelas ya se entregaron calificaciones.

En entrevista refirió que hay zonas de excepción, como en los municipios de Chilapa, Montaña Baja, y San Miguel Totolapan, región Tierra Caliente, donde iniciaron un programa especial para regularizar al máximo el calendario escolar.

Comentó que el subsecretario de Educación Básica de la SEG, Emiliano Díaz Román, recorrió recientemente la región calentana, donde acordó un programa especial de regularización con los supervisores de zona.

Dijo que a través de un esquema especial de guías intentarán recuperar las clases que se perdieron en varias escuelas de esas zonas a consecuencia de los hechos de violencia e inseguridad, registrados de enero a la fecha.

Agregó que se trata de “un asunto inédito” en el cual “los alumnos son los menos culpables de esta situación de violencia; tampoco quisiéramos que estuviera pasando esto y debemos encontrar alternativas para salvar el ciclo escolar. ¿Por qué van a reprobar por un tema que no le compete a los padres de familia ni a ellos?”, indicó.

Consideró que las autoridades estatales deben proporcionar todos los elementos académicos mediante guías académicas y reforzar las actividades académicas a partir del siguiente ciclo escolar, para que los alumnos recuperaren “algo de lo que se perdió” en este ciclo 2016-2017.

Sobre las escuelas de varias poblaciones de Chilapa que quedaron abandonadas por el desplazamiento de familias debido a la violencia, y que hasta el momento no han regresado, el funcionario dijo que los buscarán y en donde se encuentren les darán clases.