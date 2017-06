Molotov y Maldita Vecindad encabezan el RockFestMX

Ciudad de México, Junio 29.- La primera edición del RockFestMX/Voto colectivo por la paz se llevará a cabo el 30 de septiembre en Toluca, Estado de México, con un cartel de primera encabezado por Molotov, DLD, Aterciopelados y Maldita Vecindad.

Los productores Eduardo Zarazúa y Mauricio Ballesteros, junto a representantes de algunas de las agrupaciones que participarán en ese festival de rock, anunciaron las bandas que tocarán en dos escenarios ante los cuales está previsto se reúnan 50 mil personas.

En el cartel también participan Los Amigos Invisibles, Porter, Jonáz, Reyno, Siddhartha, Little Jesus, Technicolor Fabrics, Niña, Costera, Serbia, Los Victorios, Weichafe, The Warning y Kar Accidents, además de los ya nombrados.

Además de presentar a una selección de las mejores bandas de ese género musical, se aprovechará el RockFestMX para convocar a miles de personas a que alcen sus voces a favor de la construcción de la paz en México y el mundo.

"Tenemos un ‘line up’ increíble, está hecho para reunir al mayor número de gente posible, para invitar a todas esas personas a ser embajadores de un voto colectivo por la paz”, expresaron los organizadores.

Los integrantes de DLD mencionaron, a su vez, que los grupos incluidos creen firmemente en esa causa; “lo hacemos porque creemos realmente que la paz es algo que se debe practicar, porque es ch…”.

“Paz y baile. En esta idea de la fiesta somos conscientes de que también podemos hablar de lo que nos sucede de forma festiva y alegre, compartiendo el humor del mexicano. La música nos lleva, nos transmite y transporta”, mencionó Aldo Acuña, bajista de Maldita Vecindad.

Sobre el cartel meramente rockero, mencionaron que no se descarta en un futuro incluir otra clase de géneros musicales, pues la esencia de RockFestMX es la paz y tanto organizadores como participantes se pronuncian a favor de la convivencia en armonía.