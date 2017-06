Da PC Taxco recomendaciones para esta temporada de lluvias

El gobierno municipal de Taxco que encabeza Omar Jalil Flores Majul, a través de la dirección de Protección Civil llevó a cabo las recomendaciones correspondientes ante la temporada de lluvias para la seguridad de la población en general.

El director de Protección Civil, Saúl Zagal, dio a conocer que en esta época de lluvias, se han suscitado varias situaciones adversas en diferentes barrios de la ciudad, por lo que una de las importante recomendaciones que hace a la ciudadanía de Taxco, es tener a la mano números de emergencia, no tirar basura ni desperdicio en de las barrancas, ya que esto influye provocando obstrucciones e inundaciones.

Saúl Zagal destacó que en el hogar no se debe acumular basura, no dejar a niños solos, así como antes de presentarse una tormenta retirar macetas que se encuentren en citarillas, balcones y terrazas, así como fijar sus tanques rotoplas y láminas que puedan ser tirados o arrancados por los fuertes vientos, o cualquier objeto que pueda ser echado abajo por el aire y que pueda provocar un accidente a los transeúntes que se encuentren en la calle, así como no salir de casa si la tormenta se encuentra acompañada de fuertes vientos o granizo, proteger las ventanas y mantenerse alejados de ellas.

Finalmente señaló que por indicaciones del alcalde Omar Jalil Flores Majul, se han doblado esfuerzos de alerta para cualquier adversidad que se presente en alguna de los barrios o comunidades del municipio, pero recalcó la importante de tomar precauciones desde los hogares para evitar cualquier desastre, por lo que los habitantes de casas en zonas que pueden estar en zonas de riesgo, pueden acudir a Protección Civil que se encuentra en el barrio de la Macarena para cualquier verificación de sus hogares.