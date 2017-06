Revisión y certificación de policías para evitar infiltraciones: Astudillo

Acapulco, Gro., Junio 28.- El gobernador Héctor Astudillo Flores consideró indispensable mantener una revisión exhaustiva, así como permanentes exámenes de control de confianza, para certificar que los policías estatales y municipales no estén infiltrados por el crimen organizado.

Astudillo declaró lo anterior ante las declaraciones del fiscal Xavier Oléa Peláez al comparecer el lunes ante diputados de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública, así como diputados de la Junta de Coordinación Política.

El fiscal señaló que las policías de los 81 municipios, sin excepción, están infiltradas por el crimen organizado.

Sin embargo, el gobernador Astudillo no quiso abundar en relación a la afirmación del fiscal, al establecer que no tiene elementos para señalar la infiltración del crimen en alguna policía en particular.

Pero aceptó que los policías deben de ser sometidos a una revisión y certificación constante para evitar que sean infiltradas por el crimen.

“Es muy importante que en todos los lugares donde hay policías municipales y donde hay recursos federales para los municipios, se hagan los exámenes de confianza correspondientes”, sostuvo.