Frank en su Tinta

EL FRENTE Amplio Democrático por la Presidencia de la República beneficia al PRD, al PAN y al PRI. A este último a pesar de que la conformación supuestamente es para volverlo a quitar de Los Pinos. A los perredistas los beneficia porque se salvarían de un seguro cuarto lugar, o tal vez más abajo, si se cumple el pronóstico una desbandada de líderes y militantes hacia Morena. Jugar solo es muy peligroso en este momento para el partido del Sol Azteca. Al PAN lo beneficia porque sería el partido que ponga al candidato presidencial y al cual se deberán sumar todos los que conformen el Frente Amplio. Y al PRI, porque quienes conformen el FAD le quitarán votos a Morena, cuyo candidato (Andrés Manuel López Obrador) es hasta el momento el rival a vencer. El plan del Frente fue perfectamente diseñado porque es pública la postura de López Obrador, en el sentido de no hacer alianza con “los partidos que son de la Mafia del Poder”. En conclusión, la conformación del Frente Amplio Democrático (que en realidad no será ni Frente, ni Amplio, mucho menos Democrático) no tiene como objetivo principal derrotar al PRI, sino evitar que Morena llegue a Los Pinos……… OTRO frente para restarle votos a López Obrador es el caso de los mal llamados candidatos independientes, como la zapatista María de Jesús Patricio Martínez y el ex priista, ex panista y ex perredista, Armando Ríos Piter. El guerrerense se presenta como el político moderno, preparado, con buen discurso y hasta galán, sin embargo, no tiene ningún trabajo con el pueblo. Sus cargos en la administración pública estatal y en el Congreso de la Unión (ya fue diputado federal y es senador) han pasado de noche. Sus representados en Guerrero le reclaman que jamás ha volteado a verlos, a pesar de que sus defensores juran y perjuran que “ha traído muchos beneficios”, pero no los enumeran. En efecto, Ríos Piter es el político moderno, preparado, con buen discurso y hasta galán, pero no tiene tablas para gana la Presidencia de México. Lo único que hará será quitarle votos a los partidos donde ha militado y donde todavía conserva unos cuantos seguidores…….. LA FIESTA de cumpleaños del diputado local por el Distrito 22 con sede en Iguala, David Gama Pérez, fue una pasarela de la clase política, militar, económica y social. Entre música con mariachi y banda llegaron a felicitarlo la síndica Leticia Márquez Ocampo (del PRI); las regidoras Sofía Hernánez Layna (del PES), Teresa Romero Fernández (del PVEM), Itzi Emali Mata (del PRI), Patricia Rojas Giles (del PRD) y Martha Eugenia Todd Mena (del PRD); el regidor Roberto León Beltrán (del PRD); la ex regidora Soledad Mastache Hernández (del PRD); la secretaria de Finanzas del comité municipal del PRD, Heidi Figueroa Mastache; el secretario de Finanzas del comité estatal del PRI, Eric Catalán Rendón; el comandante del 27 Batallón de Infantería, Filemón Campillo Castro; la coordinadora general en Guerrero de ABC Radio, Monserrat Valladares López; los Magistrados Raymundo Casarrubias Vázquez (del Tribunal Superior de Justicia) y Silviano Mendiola Pérez (de lo Contencioso); el director de Invisur en Guerrero, Rodolfo Monreal Ávila (hermano del Jefe de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal); el delegado de Invisur en la Zona Norte, Crescencio Rosendo Pineda; el basquetbolista Carlos Quezada; directivos de la Universidad Tecnológica de la Región Norte, encabezados por el rector Raymundo Arroyo Delgado y Leopoldo Arroyo Torres; el Delegado de Gobierno en la Región Norte, Ignacio Ocampo Zavaleta; el abogado Julio Escalera Urióstegui. Además, funcionarios del ayuntamiento, los nuevos comisarios de Metlapa, seccionales priistas y, obviamente, sus padres y sus hermanos……. SIMPLE dato: Tres cuartas partes de las entidades del país enfrentan problemas de agresión feminicida, según denuncias interpuestas por organizaciones civiles ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero hasta el momento, de las 24 solicitudes recibidas se ha emitido la alerta de género para 10 de las 32 entidades (una tercera parte del total nacional). Los estados con alerta son: Colima (cinco municipios), Chiapas (24), estado de México (11), Guerrero (8), Morelos (8); Michoacán (14), Nuevo León (5), San Luis Potosí (6), Sinaloa (5) y Veracruz (11) definidos con los mayores rezagos en la materia y que provocaron la emisión de esta medida……… PUNTO.